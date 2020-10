Weil nennt Deutsche Einheit "historischen Fortschritt" Stand: 05.10.2020 18:08 Uhr Ministerpräsident Stephan Weil hat bei einem Festakt zum Jahrestag der Deutschen Einheit die Vorteile der Wiedervereinigung für Niedersachsen hervorgehoben. Das Land liege mitten im geeinten Europa.

Die Niedersachsen dürften den Ostdeutschen dankbar sein, sagte der SPD-Politiker. Denn die Einheit sei den Menschen in Ostdeutschland zu verdanken, die für ihre politische Freiheit gekämpft haben. Vor 30 Jahren sei Niedersachsen zum großen Teil Zonenrandgebiet gewesen. Nun sei es Teil ein gemeinsamen Wirtschaftsraums und Arbeitsmarktes, "in einer zentralen Lage innerhalb eines geeinten Europas". Zudem nannte Weil die Einheit einen "historischen Fortschritt, der bis heute fortwirkt" und verglich die massenhaften, friedlichen Proteste in Belarus mit den Vorgängen im Herbst 1989.

Videos 3 Min Wiedervereinigung 1990: Was lief bei Hallo Niedersachsen? Ein Blick zurück in das Archiv von Hallo Niedersachsen und in die ersten Wochen nach dem 3. Oktober 1990. 3 Min

Weil: Innere Einheit noch nicht abgeschlossen

Der Ministerpräsident fand aber auch mahnende Worte zum Zusammenwachsen von Ost und West. "Eine gute Nachbarschaft ist entstanden, aber ist es auch Freundschaft?". Gerade in den vergangenen Jahren seien die Zweifel daran beiderseits eher gewachsen als kleiner geworden. Ein Beispiel dafür sei, wie unterschiedlich die Wahlergebnisse in benachbarten Landkreisen Niedersachsens und seiner vier östlichen Nachbarländer ausfielen. Das zeige, dass nach der staatlichen Einheit die innere Einheit noch nicht vollendet sei, so Weil.

De Maizière: Mehr Akzeptanz für Unterschiede

Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) wiederum warb beim Festakt für mehr Akzeptanz für die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. "Ich wünsche mir, dass wir unsere Ansprüche und Erwartungen an den Begriff der inneren Einheit deutlich herunterschrauben, und zwar im Osten wie im Westen." Das Ziel, gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen, habe zu unerfüllbaren Erwartungen geführt, schließlich gebe es auch innerhalb des Westens und innerhalb des Ostens Unterschiede, so der CDU-Politiker.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.10.2020 | 19:00 Uhr