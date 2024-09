Niedersachsen probt den Einsatz in Katastrophenfällen Stand: 19.09.2024 16:50 Uhr In den kommenden Tagen finden in Uelzen, Hannover, Cuxhaven und bei Celle mehrere Übungen statt, mit denen sich das Land auf verschiedene Katastrophenszenarien vorbereitet. Es geht um Terror, Brände und Unwetter.

So üben schon am Samstag etwa 80 Mitglieder verschiedener Hilfsorganisationen in Cuxhaven, wie die Bevölkerung mit Trinkwasser versorgt werden kann, sollte die Wasserversorgung ausfallen. Bei der Übung trainieren sie, wie Rohrleitungen oberirdisch verlegt werden, Wasser aus Quellen genutzt werden kann und Zapfstellen für die Bevölkerung eingerichtet werden, erklärte Lukas Nietfeld von der Stadt Cuxhaven dem NDR Niedersachsen.

Bilanz nach der Übung für Katastrophenfall

Die Aktion sei nicht nur zur Übung für die Hilfsorganisationen und Stadt, sondern auch für neue Mitglieder, die die Handlungsabläufe kennenlernen müssen. Aber: "Wenn man den Ablauf einmal verstanden hat, sitzt das", sagt Nietfeld. Nach der Übung werde auch herausgearbeitet, was besonders gut lief und wo noch Handlungsbedarf bestehe. In Cuxhaven findet die Katastrophenfallübung für Trinkwasser etwa alle fünf Jahre statt. Dass die Wasserversorgung durchaus bedroht sein kann, zeigte sich zuletzt im August. An mehreren Bundeswehrstandorten bestand zeitweise der Verdacht, dass das Trinkwasser von außen vergiftet worden sein könnte.

Auch in weiteren Städten Niedersachsens werden Katastrophenfälle geübt. So werden am Samstag in Hannover und Uelzen Übungen für den Fall eines Anschlags stattfinden. Wie das Szenario genau aussieht, wird im Vorfeld natürlich nicht kommuniziert, um den Übungscharakter der Veranstaltung nicht zu schmälern. Die Beteiligten aus den unterschiedlichen Hilfs- und Rettungsorganisationen sollen im Vorfeld so wenig wie möglich darüber erfahren. Außerdem sollen auch keine Schaulustigen an die Einsatzorte gelockt werden.

Gleich über mehrere Tage - nämlich vom 26. bis 29. September - üben Niedersachsen und Bayern gemeinsam für einen weiteren Katastrophenfall: Großfeuer und Vegetationsbrände. Rund 1.000 überwiegend ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Niedersachsen und Bayern werden den Angaben zufolge daran teilnehmen. Auf einer Fläche von 270 Hektar im Landkreis Celle sollen sie mit Hubschraubern und Löschflugzeugen Vegetationsbrandbekämpfung am Boden und aus der Luft trainieren.

