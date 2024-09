Zu Hause hui, auswärts pfui: Hannover 96 verliert auch in Paderborn Stand: 20.09.2024 20:23 Uhr Auswärts läuft es bei Hannover 96 in der Zweiten Liga nicht rund: Die Niedersachsen verloren am Freitagabend das Topspiel beim SC Paderborn unglücklich mit 1:2 (1:1). Nach drei Partien auf fremden Plätzen schlägt für die Heimmacht erst ein Punkt zu Buche.

von Florian Neuhauss

Ein Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz hätte die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl - zumindest vorübergehend - an die Tabellenspitze katapultiert. Und die "Roten" waren in Ostwestfalen lange die bessere Mannschaft. Doch in der ausverkauften Paderborner Arena fehlte einmal mehr die Durchschlagskraft. So gelang zwar der erste Auswärtstreffer der Saison - bezeichnenderweise war es allerdings ein Eigentor.

Paderborn erwischt den besseren Start

Die erste Hälfte hatte keine Anlaufzeit gebraucht - und die Torhüter standen sofort im Fokus: Paderborns Keeper Pelle Boevink hätte sich zunächst beinahe einen folgenschweren Patzer geleistet. Der Niederländer spielte vom Fünfereck einen Querpass. Hyun-Ju Lee grätschte rein, verfehlte aber das leere Tor (4.). Dass Boevink ein Guter ist, zeigte er zwei Minuten später, als einen starken Freistoß von Enzo Leopold über die Mauer aus dem Eck fischte.

Auf der anderen Seite hatte Ron-Robert Zieler zunächst einen Abschluss Koen Kostons gerade noch von der Linie gekratzt (5.). Doch seine Vorderleute waren indisponiert. Kurz darauf wehrte der Weltmeister von 2014 einen Schuss von Filip Bilbija noch mit einer starken Reaktion noch zur Seite ab. Dort stand allerdings Kostons völlig frei und traf zum 1:0 für Paderborn (9.).

Eigentor - Kostons trifft auch für 96

Angetrieben vom durchsetzungsstarken Jessic Ngankam zeigten die "Roten" aber eine starke Reaktion. Der Angreifer war es auch, der in der 18. Minute Boevink zur Parade zwang und so eine Ecke herausholte. Bartlomiej Wdowik führte diese kurz aus und wollte dann flanken. Doch Torschütze Kostons ging dazwischen und fälschte den Ball ins Tor ab - diesmal ins eigene, 1:1 (19.).

Die Niedersachsen, die in derselben Formation wie beim jüngsten 3:1 gegen Kaiserslautern angetreten waren, fingen sich in der Defensive und blieben so am Drücker. Nicolo Tresoldi hatte gleich zwei Kopfballchancen, um auf 2:1 zu stellen, scheiterte aber beide Male an Boevink (27./31.), der sich von seinem Fauxpas auch nicht aus der Ruhe hatte bringen lassen. Mit einem Grätschschritt parierte er auch einen abgefälschten Schuss von Hannover Halstenberg (38.).

Hannover nutzt seine Chancen nicht

Die zweite Spielhälfte konnte zunächst nicht mit der ersten mithalten. Was auch daran lag, dass einige 96-Anhänger mit Pyrotechnik für fehlenden Durchblick sorgten - und wahrscheinlich für eine Geldbuße ihres Clubs. Mit dem abziehenden Nebel nahmen die "Roten" aber das Heft wieder in die Hand. Lee hatte nach einem Doppelpass mit Leopold den zweiten Treffer auf dem Fuß, der Ball sprang aber vom Innenpfosten zurück ins Feld (61.).

Zwar setzte auch Paderborn gefährliche Nadelstiche, doch 96 gab weiter den Ton an: Tresoldi scheiterte noch einmal per Kopf an Boevink (67.). Und am Ende galt mal wieder die alte Weisheit "Wer seine Chancen vorne nicht nutzt, kassiert hinten einen Treffer". Zum entscheidenden Spieler wurde Ilyas Ansah. Der erst 19-jährige Lüdenscheider versetzte bei seinem Dribbling von der linken Seite gleich mehrere Gegenspieler und setzte den Ball sehenswert ins lange Eck (77.). In der Tabelle zogen die nach wie vor ungeschlagenen Paderborner so an Hannover vorbei.

6.Spieltag, 20.09.2024 18:30 Uhr SC Paderborn 2 Hannover 96 1 Tore: 1 :0 Kostons (9.) 1: 1 Kostons (19., Eigentor) 2 :1 Ansah (77.)

SC Paderborn: Boevink - Obermair, Brackelmann, Scheller, Zehnter - F. Götze, Castaneda, Ansah (79. Grimaldi) - Kostons (68. D. Kinsombi), S. Michel (79. Baur), Bilbija (87. Platte)

Hannover 96: Zieler - Muroya, Neumann, Halstenberg (85. Knight), Wdowik - Leopold (79. F. Kunze), Christiansen - H.-j. Lee, Rochelt (67. Momuluh) - Ngankam (78. Voglsammer), Tresoldi (67. Nielsen)

Zuschauer: 15000



