Weil kündigt Ausweitung der 2G-Regel in Niedersachsen an Stand: 12.11.2021 11:28 Uhr Ungeimpfte müssen in Niedersachsen zunehmend mit Einschränkungen rechnen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kündigte am Freitag an, die 2G-Regel im Land auszuweiten. Auch 2G plus sei möglich.

"Das machen wir nicht, um die Ungeimpften zu ärgern, sondern die Geimpften zu schützen", sagte Weil in der Landespressekonferenz in Hannover. Die Corona-Verordnung werde zurzeit bearbeitet und voraussichtlich Anfang kommender Woche vorgestellt. Darin sei eine "deutliche Überarbeitung des Stufenplans Richtung 2G" vorgesehen. Im "Eskalationsfall" sei auch eine Verschärfung für Geimpfte und Genesene möglich. Dann könnte 2G plus gelten und auch diese Gruppe müsste negative Corona-Tests vorweisen, um etwa ins Restaurant gehen zu können. Das Regelwerk solle Ende kommender Woche beziehungsweise zu Beginn der darauffolgenden in Kraft treten.

Weil erwartet derzeit keinen weiteren Lockdown

Sollten die Infektionszahlen weiter steigen, rechnet Weil derzeit nicht mit einem erneuten Lockdown. "Ich sehe das nicht", sagte der Sozialdemokrat. Dieser mache insbesondere in Situationen keinen Sinn, in denen nur geimpfte Menschen unter sich seien.

Corona-Lage in Niedersachsen vergleichsweise gut

Im Vergleich der Bundesländer stehe Niedersachsen bei der Zahl der Corona-Neuninfektionen derzeit gut da, betonte Weil. "Wir sind Nummer drei unter 16 Ländern." Dennoch sei es wichtig, aufmerksam zu sein. Aus der Vergangenheit habe man gelernt, dass sich die Situation bei hohen Werten in den Grenzregionen verschlechtern könne. Niedersachsen sei keine Insel. Zudem erwarte das Land, dass ab einem gewissen Punkt auch Covid-Patienten aus anderen Bundesländern nach Niedersachsen verlegt werden.

Aktuelle Corona-Verordnung bereits verschärft

Die Landesregierung hatte bereits in den vergangenen Tagen zeitnahe Verschärfungen angekündigt. Die aktuelle Corona-Verordnung sieht bereits strengere Regeln bei den einzelnen Warnstufen vor. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sagte vor Kurzem, dass es denkbar sei, etwa in der Gastronomie, bei Veranstaltungen und Zusammentreffen größerer Personengruppen 2G unabhängig von Schwellenwerten und Warnstufen einzuführen.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.11.2021 | 12:00 Uhr