Warnstreik: Gewerkschaften wollen Verkehr am Montag lahmlegen Stand: 23.03.2023 18:24 Uhr Warnstreik am Montag: Die Gewerkschaften ver.di und EVG wollen zu Beginn der Osterferien weite Teile des öffentlichen Verkehrs zum Erliegen bringen, auch in Niedersachsen wird gestreikt.

Das betrifft vor allem Reisende und Pendler. "Es wird im gesamten Bundesgebiet zu starken Verzögerungen bis hin zum Erliegen der Verkehrsdienste in allen genannten Bereichen kommen", teilten ver.di und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG am Donnerstag mit. Die Warnstreiks betreffen den Fern-, Regional-, und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn sowie weiterer Eisenbahn-Unternehmen. Die Deutsche Bahn kündigte an, den Fernverkehr am Montag bundesweit einzustellen. Auch im Regionalverkehr werde "größtenteils kein Zug fahren", teilte der Konzern am Donnerstag mit. Vom Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr ist laut ver.di auch Niedersachsen betroffen. "Dieser Streiktag wird massive Wirkung haben", sagte ver.di-Chef Frank Werneke. Der Arbeitskampf beginnt in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0 Uhr und endet am Montagabend um 24 Uhr.

Kundgebung in Hannover geplant

Parallel zum Warnstreik rufen die Gewerkschaften ihre Mitglieder zu Demonstrationen auf. In Hannover soll ab 10 Uhr ein Demozug der EVG am Üstra-Betriebsbahnhof starten. Anschließend soll eine gemeinsame Kundgebung auf dem Stadtplatz an der Goseriede stattfinden, wie ver.di und EVG am Donnerstag in Hannover bekannt gaben.

Flüge fallen wohl aus: Alle Flughäfen außer Berlin betroffen

Zum Warnstreik an Flughäfen aufgerufen sind den Gewerkschaften zufolge die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste und die Beschäftigten der Luftsicherheit. Dies betrifft laut ver.di die Beschäftigten an allen deutschen Verkehrsflughäfen außer Berlin. Die Gewerkschaft will mit den Aktionen den Druck auf die Arbeitgeberseite in den Tarifverhandlungen erhöhen. Am Montag beginnt die dritte Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen. Gemeinsam mit dem Beamtenbund dbb fordert die Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn.

Tarifverhandlungen: EVG fordert zwölf Prozent mehr Lohn

Die EVG hatte Ende Februar die Verhandlungen mit der Bahn und rund 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen begonnen. Sie fordert mindestens 650 Euro mehr Lohn. Bei den höheren Entgelten strebt sie eine Steigerung um zwölf Prozent an bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten.

