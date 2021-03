Waffen vom Spezialeinsatzkommando der Polizei verschwunden Stand: 04.03.2021 16:47 Uhr Bei der Polizei in Niedersachsen sind erneut zwei scharfe Waffen abhanden gekommen. Das hat der NDR Niedersachsen aus Politikerkreisen erfahren. Es ist nicht der erste Fall dieser Art.

von Angelika Henkel und Stefan Schölermann

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag in Schleswig-Holstein bei einer maritimen Übung, die eine große private Sicherheitsfirma veranstaltet hatte. Teilnehmer waren auch Elitepolizisten eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) aus Oldenburg. Solche Kommandos unterstehen in Niedersachsen dem Landeskriminalamt. Bei den Waffen handelt es sich nach NDR Informationen um zwei Pistolen der Marke "Glock 17" und "Glock 26 (Mini)". Verschwunden sind auch 90 Schuss scharfer Munition des passenden Kalibers.

Nach Rückkehr verschwunden

Wann und wie genau die Waffen abhanden gekommen sind, ist noch unklar. Nach der Rückkehr in Oldenburg waren sie jedenfalls verschwunden. Sicher scheint jedoch, dass die Waffen während der Übung nicht in einem verschlossenen Gebäude, sondern lediglich in Taschen und Rucksäcken in einem Transporter verstaut waren. Aufbruchspuren gab es nicht. Offenbar aber hatte der Polizist den Wagen während der Übung nicht jederzeit im Blickfeld, wie es den Vorschriften entsprochen hätte. Dies jedenfalls führte am Donnerstag zu kritischen Nachfragen im Innenausschuss des Landtages, wo Landespolizeipräsident Axel Brockmann in vertraulicher Sitzung über den Vorfall informierte. Der Polizist musste seine Einheit zunächst verlassen. Die Polizei in Schleswig-Holstein ermittelt.

Nicht der erste Waffenschwund

Im Jahr 2019 waren gleich zweimal niedersächsische Polizeiwaffen abhanden gekommen: eine Maschinenpistole aus der Polizeiinspektion Celle und die Pistole eines Personenschützers, der in Berlin im Einsatz war und seine "Glock" im Hotel vergessen hatte. Keine wurde bisher wiedergefunden. Eine NDR Anfrage im Innenministerium blieb bisher unbeantwortet.

