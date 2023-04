Stand: 28.04.2023 11:01 Uhr Vollsperrung aufgehoben: Wesertunnel wieder befahrbar

Die Vollsperrung des Wesertunnels, der die Landkreise Wesermarsch und Cuxhaven verbindet, ist aufgehoben. Das teilte die Polizei am Freitagvormittag mit. Es könne jedoch noch eine Zeit lang wegen des enormen Verkehrsaufkommens zu Behinderungen kommen. Der Tunnel war am Morgen wegen technischer Probleme mit Beleuchtung und Belüftung in beide Richtungen gesperrt worden. Die Beamten rieten Verkehrsteilnehmenden, den Tunnel weiträumig zu umfahren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr