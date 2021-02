Verlängert Niedersachsen Corona-Quarantäne auf drei Wochen? Stand: 26.02.2021 15:45 Uhr Einige Landkreise haben die Quarantäne-Zeit für Covid-Infizierte und ihre Kontakte bereits ausgeweitet. Nun prüft die Landesregierung wegen der sogenannten britischen Mutante eine allgemeine Regelung.

Betroffene müssten dann künftig drei statt wie bisher zwei Wochen in Quarantäne, sagte am Freitag ein Sprecher des Sozialministeriums. Denkbar seien auch regionale Abstufungen, je nachdem, wie stark Landkreise betroffen seien. Ein Nachweis, ob eine Infektion tatsächlich auf die Mutante zurückzuführen ist, solle dafür nicht erhoben werden, hieß es weiter.

Anteil an britischer Mutation verdoppelt sich wöchentlich

Hintergrund ist die wohl stärker, aber vor allem auch länger ansteckende Virus-Variante B.1.1.7, die sich in Niedersachsen immer schneller ausbreitet. Die Zahl nachgewiesener Neuinfektionen mit dieser in Großbritannien dominierenden Variante verdoppele sich im Land wöchentlich. Dem Sozialministerium zufolge gibt es zwar keine landesweiten Daten über die Verbreitung der Mutation. Jedoch zeige sich an Zahlen, die das Landesgesundheitsamt ausschnitthaft auswerte, die Verdoppelung von Woche zu Woche.

Noch kein Termin für mögliche Quarantäne-Verschärfung

Ab wann verschärfte Quarantäne-Regeln, die sich dann auch auf aus dem Ausland einreisende Menschen beziehen könnten, in Niedersachsen möglicherweise eingeführt werden, ist noch unklar. Der Landkreis Leer hat die Dauer bereits eigenständig auf drei Wochen verlängert. In den Kreisen Harburg und Stade können sich Kontaktpersonen nicht mehr nach zehn Tagen "freitesten", sondern müssen 14 Tage zu Hause bleiben.

