Verfolgungsjagd auf der A29: Automatensprenger festgenommen? Stand: 23.03.2023 15:43 Uhr Ermittler haben am Donnerstag im Bereich Emstek (Landkreis Cloppenburg) eine Person festgenommen, die der Polizei am Montag bei einer Verfolgungsjagd auf der A29 entwischt sein könnte.

Der Polizei war es nach der Verfolgungsfahrt gelungen, das Auto auf der Autobahn 29 mit einem Nagelband zu stoppen. Trotz intensiver Suche konnten sich die Insassen des Fluchtfahrzeugs der Festnahme durch die Polizei entziehen. Weil sich im Kofferraum des Fluchtautos Sprengstoff befand, vermuten die Ermittler, dass es sich bei den Insassen um sogenannte Geldautomatensprenger handeln könnte.

Ermittler prüfen Zusammenhang mit Automatensprengungen

Die Ermittler der zuständigen Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg untersuchen nach eigenen Angaben derzeit, ob die festgenommene Person tatsächlich mit dem gestoppten Fahrzeug in Zusammenhang steht und somit als Tatverdächtiger für Geldautomatensprengungen in Frage kommt. Nähere Einzelheiten zu diesem Sachverhalt machte die Polizei am Donnerstag nicht, aus "ermittlungstaktischen Gründen", wie es hieß.

