Stand: 12.05.2025 20:50 Uhr Mann erfasst Ehefrau mit Auto: 37-Jährige stirbt in Varel

Ein 38-Jähriger steht im Verdacht, am Montag seine Frau in Varel (Landkreis Friesland) mit einem Auto erfasst und getötet zu haben. Laut der Polizei Varel verstarb die 37-Jährige durch schwerste Verletzungen noch vor Ort. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Es bestehe der dringende Verdacht, dass er die 37-Jährige gezielt mit dem Auto erfasst habe, so die Polizei in einer schriftlichen Mitteilung. Die Beamten führen die Ermittlungen demnach in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg.

