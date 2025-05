Stand: 12.05.2025 16:52 Uhr Unfall auf der A7: Mehrere Verletzte - darunter ein Pferd

Nach einem Unfall bei Toppenstedt (Landkreis Harburg) mit mehreren Fahrzeugen ist die A7 von Hannover in Richtung Hamburg gesperrt. Laut Polizei war am Montagmittag zwischen den Anschlussstellen Garlstorf und Thieshope ein Pkw mit einem anderen Auto zusammengestoßen, das einen Pferdeanhänger zog. Daraufhin seien beide Wagen ins Schleudern geraten und mit einem weiteren Auto sowie einem Lkw kollidiert. Wie ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen mitteilte, wurden bei dem Unfall drei Menschen leicht verletzt. Auch das Pferd soll leicht verletzt worden sein. Um das Tier auf den Abtransport vorzubereiten, sei ein Tierarzt an der Unfallstelle gewesen. Dieser hat das Tier den Angaben zufolge als "transportfähig" eingestuft. Laut Polizei soll die Autobahn im Laufe des Nachmittags wieder freigegeben werden. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch unklar.

VIDEO: Toppenstedt: Pferd bei Unfall auf A7 verletzt (1 Min)

