IT-Probleme: Technische Störung bei Finanzämtern behoben Stand: 12.05.2025 19:00 Uhr Über mehrere Tage konnten Finanzämter in Niedersachsen und anderen norddeutschen Bundesländern nur eingeschränkt arbeiten. Nun ist die ursächliche Störung behoben.

120 Finanzämter in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt waren betroffen. Die Störung war am vergangenen Mittwochvormittag aufgetreten. Einen Cyberangriff hatten Experten ausgeschlossen. Ursache war den Angaben zufolge eine Großstörung im Rechenzentrum des IT-Dienstleisters Dataport. Das Unternehmen ließ daraufhin die betroffene Hardware im Umfeld der Firewall austauschen. Mittlerweile sei diese in Betrieb, teilte Dataport am Sonntag mit. Alle Tests seien erfolgreich verlaufen.

Niedersachsen: Steuerverwaltung wieder arbeitsfähig

In Niedersachsen war die Steuerverwaltung laut dem Landesamt für Steuern seit Montagmittag wieder arbeitsfähig. "Alle wesentlichen Verfahren" standen demnach zur Verfügung. Eine entsprechende Entwarnung vermeldete zum Wochenstart auch das Finanzministerium in Magdeburg (Sachsen-Anhalt). Beim Betriebsstart habe es keine Probleme gegeben, hieß es am Vormittag.

Anträge und Steuererklärungen über Elster nicht beeinflusst

Infolge der EDV-Störung hatten Mitarbeitende der Finanzämter zwischenzeitlich nicht auf Steuerdaten von Bürgerinnen und Bürgern zugreifen können. Laut dem Landesamt für Steuern in Niedersachsen galt dies für alle Arbeitsgebiete in den Finanzämtern. Fragen "zu konkreten steuerlichen Angelegenheiten" konnten demnach nicht beantwortet werden, so die Behörde. Es war jedoch möglich, über Elster Steuererklärungen, Anträge und andere Mitteilungen zu schicken.

