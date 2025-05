Stand: 12.05.2025 16:17 Uhr Messerangriff und Bierglas-Attacke: Mann in Hildesheim vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Hildesheim hat am Montag der Prozess gegen einen 21-Jährigen begonnen, dem mehrere Straftaten vorgeworfen werden. Laut Anklage soll der Mann nach einem Streit in Harsum (Landkreis Hildesheim) einem Zeugen ein Messer in den Rücken gerammt haben, so eine Gerichtssprecherin. Zudem habe er auf einem Schützenfest in Salzgitter einem Besucher ein Bierglas gegen den Kopf geschlagen. Neben den Gewaltdelikten wird dem Angeklagten auch Tankbetrug vorgeworfen. In den Landkreisen Peine und Hildesheim soll er in vier Fällen an Tankstellen Fahrzeuge betankt haben, ohne zu bezahlen. Wann das Urteil gefällt wird, ist noch unklar.

