Stand: 19.01.2023 17:07 Uhr Ver.di ruft zu Streiks bei der Deutschen Post auf

Die Gewerkschaft ver.di hat im Tarifstreit bei der Deutschen Post zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Die Beschäftigten in allen Brief- und Paketzentren seien ab Donnerstagabend sowie am Freitag ganztägig zum Streik aufgerufen, teilte ver.di mit.

Weitere Informationen Warnstreik bei der Post betrifft auch den Raum Braunschweig Tausende Pakete sind am Donnerstag liegen geblieben. Die Gewerkschaft fordert zwölf Prozent mehr Lohn.

