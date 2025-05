Getöteter Obdachloser in Hannover: Angeklagter schildert Tat Stand: 13.05.2025 10:53 Uhr Vor dem Landgericht Hannover ist der Mordprozess gegen einen ehemaligen Soldaten gestartet, der im Jahr 2021 einen Obdachlosen erstochen haben soll. Der Angeklagte hatte sich nach Jahren den Behörden gestellt.

Zum Prozessauftakt schilderte der 51-Jährige erneut, was aus seiner Sicht am 6. Juli vor vier Jahren passiert ist. Demnach hatte er den Wohnungslosen an diesem Tag mehrfach im hannoverschen Stadtwald Eilenriede beobachtet, wie er Kindern gegenüber laut geworden und Frauen gegenüber aufdringlich gewesen sei. Als er den Mann am Abend wiedergetroffen habe, habe er aus einem Impuls heraus sein Klappmesser aus der Tasche gezogen und zugestochen. Dies tue ihm leid, so der Angeklagte vor Gericht. Er selbst sei damals alkoholisiert gewesen und habe Joints geraucht gehabt. Nach diesem Tag habe er jahrelang starke psychische Probleme und ein schlechtes Gewissen gehabt und sich schließlich gestellt, so der Angeklagte weiter.

Ex-Soldat soll mit gezielten Stichen in Hals getötet haben

Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Soldaten vor, sein Opfer mit gezielten Messerstichen in den Hals tödlich verletzt zu haben. Dabei sei er heimtückisch vorgegangen. Er habe den Wohnungslosen überrascht, sodass dieser sich nicht zur Wehr haben setzen können. Deshalb laute die Anklage auf Mord. Der Prozess soll am 19. Mai weitergehen, insgesamt hat das Landgericht vier weitere Termine angesetzt.

Ermittlungen lange ohne Spur - Aufruf bei "Aktenzeichen XY"

Die Tat galt lange als ungeklärt. Trotz umfangreicher Ermittlungen, Spurensicherung und Zeugenaussagen gab es lange keine heiße Spur. Im Sommer 2022 wurde der Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vorgestellt - ebenfalls ohne unmittelbaren Erfolg. Erst mehr als drei Jahre nach der Tat stellte sich der Angeklagte im November 2024 überraschend bei der Polizei in Bielefeld und gestand die Tötung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.05.2025 | 07:00 Uhr

