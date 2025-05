Verbot von "Königreich Deutschland" - Razzien auch in Niedersachsen Stand: 13.05.2025 08:01 Uhr Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat am Dienstag den Verein "Königreich Deutschland" verboten. Der Verein ist eine der bundesweit bekanntesten "Reichsbürger"-Gruppen.

Nach Angaben des Innenministeriums durchsuchen Hunderte Einsatzkräfte der Polizei seit dem Morgen von dem Verein genutzte Gebäude sowie Wohnungen führender Mitglieder in sieben Bundesländern. Auch in Niedersachsen läuft der Einsatz. Nach NDR Informationen werden Objekte an vier Orten durchsucht: In Stade, Walkenried (Landkreis Göttingen), Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) und Wallenhorst (Landkreis Osnabrück). Ziel der Durchsuchungen sei es, Vereinsvermögen zu beschlagnahmen und Beweismittel sicherzustellen, wie das Innenministerium mitteilte.

Festnahme von vier mutmaßlichen Mitgliedern

Laut Generalbundesanwalt wurden mittlerweile vier mutmaßliche "Rädelsführer" von "Königreich Deutschland"festgenommen - darunter auch Gründer Peter Fitzek. NDR Informationen zufolge hat es in Niedersachsen bisher keine Festnahmen gegeben. Die vier festgenommenen Deutschen seien 37, 38, 46 und 59 Jahre alt. Sie sollen am Dienstag und am Mittwoch einem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden.

