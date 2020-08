Stand: 10.08.2020 08:08 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Verbände im Land rufen zum Wassersparen auf

Der Trinkwasser-Engpass in Lauenau (Landkreis Schaumburg) ist zumindest vorerst überwunden. Knapp sind die Wasserreserven aber nicht nur Lauenau, sondern auch in weiteren Teilen Niedersachsens - wenn auch bislang nicht in diesem Ausmaß. Dennoch: Landesweit rufen Wasserverbände dazu auf, sparsam mit Wasser umzugehen. Wegen des heißen und trockenen Wetters sind die Wasserwerke im ganzen Land voll ausgelastet, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Talsperren im Harz zur Hälfte gefüllt

Im Harz sind die meisten Talsperren nur noch zur Hälfte gefüllt. Bei einigen von ihnen wie der Talsperre an der Innerste liegt der Wert sogar unter 40 Prozent. Die Harzwasserwerke haben bereits zum Wassersparen aufgerufen. Rund zwei Millionen Menschen in ganz Norddeutschland werden von ihnen mit Trinkwasser versorgt.

Schwankender Wasserdruck im Nordwesten

Um mehr Sparsamkeit im Umgang mit Trinkwasser bittet auch der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV). Der Druck in den Rohren könne wegen der deutlich gestiegenen Nachfrage schwanken, heißt es. Auch die Wasserwerke des Wasserverbandes Garbsen-Neustadt (WVGN) in der Region Hannover sind voll ausgelastet.

Verantwortliche verweisen auf Corona-Effekt

Neben dem Wetter machen die WVGN-Verantwortlichen dafür einen Corona-Effekt verantwortlich. Anders als sonst verzichten demnach viele Menschen auf den Sommerurlaub, bleiben zu Hause und verbrauchen dort viel Wasser. Dieses Phänomen hat nach offiziellen Angaben auch am Wochenende zu dem zeitweisen Zusammenbruch des Wassernetzes in Lauenau geführt. Wasser floss dort erst wieder, nachdem die betroffenen Menschen ihren Verbrauch deutlich reduzierten.

