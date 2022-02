Unterrichtsversorgung so schlecht wie seit 19 Jahren nicht Stand: 02.02.2022 21:10 Uhr An Niedersachsens Schulen ist die Unterrichtsversorgung in diesem Schuljahr so niedrig wie zuletzt vor 19 Jahren. Kultusminister Tonne spricht aber von guten Perspektiven.

Die Statistik wies zum Stichtag am 16. September 2021 beim Verhältnis von Schülern und Lehrerstunden einen Wert von 97,4 Prozent des Solls aus. "Ich bin natürlich nicht glücklich mit diesem Wert, er ist unbefriedigend", räumte Minister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwoch ein. Anhand der Statistik ist zu erkennen, ob an den Schulen für die errechnete Zahl an Unterrichtsstunden auch genügend Lehrer und Lehrerinnen vorhanden sind. Ein Wert von über 100 Prozent bedeutet, dass über das Pflichtangebot hinaus Lehrkräfte für weitere Angebote oder etwa Vertretungsstunden zur Verfügung stehen. Unterrichtsausfall wegen Krankheitsfällen erfasst die Statistik nicht.

GEW: In Niedersachsen fehlen 7.000 Lehrkräfte

Daher geht die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) davon aus, dass der tatsächliche Wert der Unterrichtsversorgung noch geringer ist. "Von den mit Vertretungsreserve ungefähr notwendigen 107 Prozent liegt Niedersachsen meilenweit entfernt", sagte der kommissarische GEW-Landesvorsitzende Holger Westphal. Ihm zufolge fehlen in Niedersachsen 7.000 Lehrkräfte.

Förderschulen mit schlechtestem Wert

Nach Angaben des Ministeriums haben Grundschulen mit 100,1 Prozent die höchste Unterrichtsversorgung. Dahinter folgen Gymnasien (99,3 Prozent), Realschulen (96,4 Prozent), Gesamtschulen (95,9 Prozent), Oberschulen (94,6 Prozent) sowie Hauptschulen (93 Prozent) - Schlusslicht sind die Förderschulen (90,8 Prozent).

Tonne: Bald wieder mehr Lehrkräfte in Vollzeit

Minister Tonne erklärte den Rückgang unter anderem mit Sondereffekten durch die Pandemie, einem hohen Teilzeit- und Elternzeitanteil bei den Lehrenden, gestiegenen Schülerzahlen sowie der wachsenden Bedeutung von Ganztagsbetreuung und Inklusion. Perspektivisch stünden aber viele Lehrkräfte wieder in Vollzeit zur Verfügung.

Quereinsteiger sollen schneller anfangen können

Als weiteren Grund nannte Tonne, dass die Zahl der Quereinsteigerinnen und -einsteiger zurückgegangen sei. Die Quote lag zum zweiten Halbjahr bei drei Prozent, vor drei Jahren waren es noch neun Prozent. Künftig sollen deshalb die Einstellungsverfahren für Quereinsteigende beschleunigt werden. Zudem sollen Millionen für weitere Vollzeitkräfte zur Verfügung stehen, insbesondere Studierende, Pensionäre oder Quereinsteigende könnten so kurzfristig zusätzlich eingestellt werden. Schließlich sollen Lehrer und Lehrerinnen verstärkt auf die Flächenprämie hingewiesen werden, die in benachteiligten Schulformen und Regionen gezahlt wird.

Verband fordert Anhebung der Besoldung

Für den Verband Niedersächsischer Lehrkräfte liegt die Verantwortung für die schlechte Unterrichtsversorgung nicht allein bei der jetzigen rot-schwarzen Landesregierung. "Dass so wenig ausgeschriebene Stellen an den Ober-, Real-, Haupt-, Gesamt- und Förderschulen besetzt werden konnten, hat verschiedene Gründe, die auch frühere Landesregierungen zu verantworten haben. Eine Möglichkeit, die Misere jetzt zu beheben, ist die Anhebung der Besoldung aller Lehrkräfte auf mindestens A13", teilte der Verband mit. Weil andere Bundesländer diese Besoldungsfrage längst gelöst hätten, sei für Bewerberinnen und Bewerber aus anderen Bundesländern eine Stelle an nicht-gymnasialen Schulformen in Niedersachsen nicht mehr attraktiv genug.

FDP spricht von "desolatem Zustand"

Kritik am Kultusministerium kam von den Grünen im Niedersächsischen Landtag. Nun räche es sich, dass das Ministerium zu wenig Vorsorge betrieben habe, sagte die Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg. Die FDP beklagte einen "desolaten Zustand". Minister Tonne selbst habe im Sommer noch davon gesprochen, in diesem Schuljahr einen Wert von 99 Prozent zu erreichen, sagte der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Björn Försterling. "Der Minister kennt die Realität an den Schulen nicht."

