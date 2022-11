Umweltminister Lies will eigene LNG-Tankerflotte aufbauen Stand: 01.11.2022 11:14 Uhr Um Flüssigerdgas (LNG) zu importieren, will Niedersachsens Noch-Umweltminister Olaf Lies (SPD) eine deutsche Tankerflotte aufbauen. Damit greift er einen Vorschlag des Seeheimer Kreises auf.

"Das ist aktive Energie- und Industriepolitik, wie wir sie jetzt brauchen", sagte Lies der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Dienstag). "Wir nehmen damit ein Stück Energie-Unabhängigkeit selbst in die Hand. Wir müssen uns aus dieser Krise rausinvestieren." Lies wird in der neuen Landesregierung Niedersachsens nach NDR Informationen Wirtschaftsminister.

Eigene Flotte soll langfristig grünen Wasserstoff importieren

Lies griff damit einen Vorschlag aus der SPD-Bundestagsfraktion auf. Der vergleichsweise konservative Teil der Fraktion, der sogenannte Seeheimer Kreis, dem auch Generalsekretär Lars Klingbeil angehört, hatte dies in einem Positionspapier gefordert. Der SPD-Plan hat auch eine industriepolitische Komponente, sagte Lies der Zeitung: "Der Aufbau einer LNG-Flotte sollte primär über Werft- und Produktionskapazitäten in Deutschland umgesetzt werden." Auf lange Sicht solle eine eigene Flotte statt LNG grünen Wasserstoff importieren. Aus Sicht von Lies ist der Vorschlag "ein Beispiel, wie es funktionieren könnte - anders als die Fracking-Debatte, die uns in der aktuellen Situation nicht weiterhilft".

