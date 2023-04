Telefonische Krankschreibung ab sofort nicht mehr möglich Stand: 01.04.2023 10:33 Uhr Neuerung im April: Patienten können sich jetzt nicht mehr per Telefon krankschreiben lassen. Die Möglichkeit war mit der Corona-Pandemie eingeführt worden. Kritik kommt vom Ärzteverband KVN.

Es habe sich in der Praxis eindeutig bewährt, Patientinnen und Patienten nach telefonischer Anamnese krankzuschreiben, sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Detlef Haffke. Es sei deshalb sehr schade, dass diese Möglichkeit nun ende. Bei leichten Erkältungsbeschwerden war es seit Frühjahr 2020 möglich, sich telefonisch bis zu sieben Tage krankschreiben zu lassen.

"Ohne die telefonische Krankschreibung geht es nicht mehr"

Jeder Patient, der erkältet war und sich per Telefon meldete, war damit einer weniger im Wartezimmer. Auch das Risiko, andere Patientinnen und Patienten anzustecken, entfiel. Laut Haffke wurden dadurch vor allem die hausärztlichen Praxen entlastet. Auch der Deutsche Hausärzteverband schlägt Alarm und fordert, dass das Krankschreiben per Telefon dauerhaft ermöglicht wird. "Um es klar zu sagen: Ohne die telefonische Krankschreibung geht es nicht mehr", sagte die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Nicola Buhlinger-Göpfarth, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das gelte vor allem in akuten Infektwellen wie in diesem Winter.

