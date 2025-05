Mann gesteht Tötung eines Obdachlosen: Prozess beginnt in Hannover Stand: 12.05.2025 10:45 Uhr Am Dienstag beginnt vor dem Landgericht Hannover der Prozess gegen einen Mann, der 2021 einen Obdachlosen in Hannover erstochen haben soll. Der Mann hatte sich bei der Polizei gemeldet und die Tat gestanden.

Der mutmaßliche Täter sei heimtückisch vorgegangen, so die Anklage. Er soll das Opfer überrascht haben, so dass sich der Mann nicht zur Wehr setzen konnte. Deshalb lautet die Anklage auf Mord. Am 6. Juli 2021 soll der Angeklagte den 54-jährigen Obdachlosen mit acht gezielten Stichen in den Hals so verletzt haben, dass dieser verblutete. Ein Passant hatte den Obdachlosen morgens auf einer Parkbank in Stadtwald Eilenriede in Hannover gefunden. Die Tat galt lange als ungeklärt.

Ermittlungen lange ohne Spur - Aufruf bei Aktenzeichen XY

Trotz umfangreicher Ermittlungen, Spurensicherung und Zeugenaussagen gab es lange keine heiße Spur. Im Sommer 2022 wurde der Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" vorgestellt - ebenfalls ohne unmittelbaren Erfolg. Erst mehr als drei Jahre nach der Tat stellte sich der Angeklagte im November 2024 überraschend bei der Polizei in Bielefeld und gestand die Tötung. Als Motiv gab er an, ihn habe das Verhalten des Obdachlosen gegenüber Passanten und Kindern gestört.

Videos 1 Min Obdachlosen-Mord in Hannover 2021: Mutmaßlicher Täter in U-Haft Laut Staatsanwaltschaft hat der 52-Jährige sein Opfer heimtückisch ermordet - nach seinen Angaben, um Passanten und Kinder zu schützen. 1 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover