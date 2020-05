Stand: 30.05.2020 12:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Tausende Verstöße gegen Corona-Beschränkungen

Die Behörden haben in Zeiten der Corona-Epidemie alle Hände voll zu tun: In Niedersachsen und Bremen hat die Polizei Tausende Verstöße gegen die Beschränkungen registriert. Meist ging es dabei um Ordnungswidrigkeiten, etwa weil die Kontaktauflagen nicht eingehalten wurden. Das teilten die Innenbehörden in Hannover und Bremen jetzt mit. In Niedersachsen wurden zwischen dem 1. März und dem 24. Mai insgesamt 2.850 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz registriert - davon etwa 630 Straftaten. Als solche werden zum Beispiel Vergehen gegen amtliche Quarantäne-Bestimmungen gewertet.

Bremen verhängt Bußgelder in Höhe von knapp 190.000 Euro

Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz werden nicht nur von der Polizei sondern auch von den Ordnungsbehörden der einzelnen Kommunen festgestellt und bearbeitet. Die Anzahl der dort registrierten Verstöße ist dem Ministerium nicht bekannt. In Bremen gab es seit Beginn der Pandemie bislang 2.622 Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Die Polizei stellte zudem 411 Straftaten fest. Es wurden demnach 1.411 Bußgeldbescheide in einer Gesamthöhe von 187.700 Euro erlassen. Angeführt wird die Liste von Verstößen gegen die Kontaktauflagen wie Menschenansammlungen in der Öffentlichkeit sowie der Teilnahme an Feiern, Veranstaltungen oder sonstigen Zusammenkünften.

