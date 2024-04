Stand: 30.04.2024 11:45 Uhr Anklage nach tödlichem Unfall: Betrunken Autorennen gefahren?

Nach dem tödlichen Unfall in Göttingen im vergangenen Herbst hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 25-jährigen Mann aus Krefeld erhoben. Sie wirft ihm illegales Autorennen und Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Der Mann soll mit seinem BMW am 1. Oktober 2023 mit 1,86 Promille und 120 Kilometern pro Stunde innerorts auf der Göttinger Bürgerstraße unterwegs gewesen sein. Bereits an einer Ampel habe ein Fußgänger rennen müssen, um nicht von dem 25-Jährigen überfahren zu werden, sagte Oberstaatsanwalt Andreas Buick. Kurz darauf sei der Autofahrer in den Gegenverkehr geraten und mit dem Wagen eines in Göttingen bekannten Barkeepers zusammengestoßen, der in Folge dessen starb. Im Strafrecht spreche man von einem illegalen Autorennen, wenn sich jemand mit nicht angepasster Geschwindigkeit grob verkehrswidrig und rücksichtslos verhält, so Buick. Das Strafmaß liege zwischen einem und zehn Jahren Haft. Das Landgericht muss nun darüber entscheiden, ob es zu einem Prozess kommt.

