Stand: 30.04.2024 07:58 Uhr Wildunfall: Paketbote erfasst Hirsch und prallt gegen Baum

Am Montagabend ist ein 60-jähriger Paketbote bei einem Wildunfall schwer verletzt worden. Der Mann aus Rastede (Landkreis Ammerland) erfasste auf der Bundesstraße 214 zwischen Fürstenau und Ankum im Landkreis Osnabrück einen Damhirsch. Dabei handelt es sich um einen mittelgroßen Hirsch mit einem Schaufelgeweih, der etwas größer als ein Reh ist. Beim Zusammenstoß mit dem Tier kam der Fahrer mit seinem Transporter von der Straße ab und prallte in einem Straßengraben gegen einen Baum. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Tier starb beim Aufprall.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.04.2024 | 06:30 Uhr