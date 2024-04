Motorisierte Schmuckstücke: Oldtimer-Treffen am 1. Mai in Braunschweig

Stand: 29.04.2024 12:20 Uhr

Oldtimer so weit das Auge reicht: Bei dem Treffen in Braunschweig 2024 können Interessierte am 1. Mai ausgefallene Oldtimer bewundern. Mehr als tausend Fahrzeuge werden ausgestellt.