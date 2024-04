Stand: 30.04.2024 09:25 Uhr Unfall in Edewecht: Mann fährt in Graben und wird schwer verletzt

Bei einem Unfall in Edewecht (Landkreis Ammerland) hat ein 29-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei war der Mann am Montagmittag mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Der 29-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand laut Polizei ein Totalschaden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min