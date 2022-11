Tausende Ukrainer beginnen Integrationskurs in Niedersachsen Stand: 13.11.2022 12:41 Uhr Rund 12.000 Ukrainerinnen und Ukrainer haben im laufenden Jahr in Niedersachsen einen Integrationskurs begonnen.

Das teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Anfang August lag die Zahl noch bei rund 5.000. Unabhängig vom Herkunftsland haben laut BAMF in diesem Jahr rund 20.800 Menschen einen Integrationskurs in Niedersachsen begonnen.

Mehr Kurse bewilligt als begonnen

Da es den Angaben zufolge etwas dauern kann, bis der passende Kurs gefunden ist, verzögere sich der Start nach der erteilten Berechtigung sowie des Einstufungstests oftmals noch. Daher ist die Zahl der Teilnahmeberechtigten höher als die der aktiven Kursteilnehmenden. In Niedersachsen seien im laufenden Jahr etwa 47.600 Teilnahmeberechtigungen erteilt worden.

700 Stunden pro Kurs

Integrationskurse bestehen den Angaben zufolge aus insgesamt 700 Stunden. Der Sprachteil macht davon 600 Stunden aus, in den anderen 100 Stunden geht es etwa um Werte, Rechtsordnung oder das Gesellschaftssystem. Die Kurse würden nach dem jeweiligen Sprachniveau zusammengestellt und richteten sich an alle Zugewanderten unabhängig von ihrer Herkunft. Diese Integrationskurse besuchen nur Erwachsene, für Minderjährige gilt in Deutschland die Schulpflicht.

