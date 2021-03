Suedlink: Grober Trassenverlauf für Niedersachsen festgelegt Stand: 26.03.2021 13:50 Uhr Die Bundesnetzagentur hat für die Windstromleitung Suedlink den fehlenden Trassenabschnitt in Niedersachsen bestimmt. Die sogenannte Stromautobahn soll 2026 in Betrieb gehen.

Zwischen Rodewald und Schwarmstedt schlängelt sich der geplante Korridor in der Region Hannover nach Süden, östlich an Neustadt am Rübenberge vorbei. Westlich von Garbsen wird Suedlink die A2 und den Mittellandkanal kreuzen. Von dort aus geht es zwischen Gehrden und Ronnenberg hindurch nach Elze und Alfeld im Landkreis Hildesheim. Einen Überblick über den Streckenverlauf gibt es hier. Vier Jahren hat der Stromnetzbetreiber Tennet mögliche Korridore untersucht. An vielen Orten bundesweit haben sich Bürgerinitiativen gegen die Pläne gebildet.

Exakter Treckenverlauf erst später

Mit der aktuellen Entscheidung hat die Behörde einen etwa 1.000 Meter breiten Streifen festgelegt, in dem nun die Leitung verlegt werden soll. Im weiteren Genehmigungsverfahren entscheidet die Bundesnetzagentur über die genaue Strecke innerhalb dieses Korridors. Dann werden auch die Grundstücke bestimmt, unter denen die Erdkabel verlaufen sollen. "Der grobe Verlauf des Suedlink steht jetzt fest. Damit bringen wir eines der zentralen Projekte der Energiewende auf den Weg", sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann.

Videos 1 Min Suedlink: Tennet stellt Trassenverlauf vor Der Netzbetreiber Tennet hat den genauen Verlauf der geplanten Stromtrasse Suedlink vorgestellt. Demnach soll die Leitung westlich von Hannover verlaufen. (21.02.2019) 1 Min

Start für Trasse erst 2026

Die rund 700 Kilometer lange Verbindung mit Startpunkt in Schleswig-Holstein soll über Erdkabel Windstrom aus der Nordsee in die süddeutschen Ballungsräume transportieren. Bis die Stromautobahn genutzt werden kann, wird es allerdings noch Jahre dauern. Laut Bundesnetzagentur soll sie 2026 in Betrieb gehen. Die Übertragungsnetzbetreiber Tennet und TransnetBW beziffern die Investitionskosten auf zehn Milliarden Euro.

Weitere Informationen Südlink-Trasse bei Einbeck: Tennet meldet offiziell Pläne an Der Netzbetreiber hat Antrag auf Planfeststellung gestellt. Stellungnahmen können jetzt eingereicht werden. (23.12.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.03.2021 | 13:30 Uhr