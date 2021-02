Stand: 11.04.2016 12:14 Uhr Hohe Ablenkung durch Handy am Steuer von Elisabeth Weydt, NDR Info, Melanie Fuchs, N-JOY, Christoph Heinzle, NDR Info

Alarmierend viele Autofahrer werden durch das Lesen und Tippen von Nachrichten auf Smartphones abgelenkt und sind damit ein ernsthaftes Verkehrsrisiko. Zu diesem Ergebnis kommt eine noch unveröffentlichte Studie der Technischen Universität (TU) Braunschweig, die NDR Info und N-JOY vorliegt. Jetzt nimmt die politische Diskussion über schärfere Strafen und mehr Aufklärung Fahrt auf.

Die Verkehrspsychologen registrierten bei der Beobachtung von knapp 12.000 vorbeifahrenden Autos, dass in diesem Moment 4,5 Prozent der Fahrer durch das Hantieren mit ihrem Handy abgelenkt waren - das sind mehr Fahrer, als beim Telefonieren beobachtet wurden. Die Studie spricht von einer im Vergleich zu anderen Ländern "alarmierend hohen Rate von Tippen während der Fahrt" in Deutschland. In einer bundesweiten Umfrage von N-JOY und NDR Info sprachen sich zehn der 16 Innenministerien der Länder für eine Erweiterung des Handyverbots am Steuer aus. Nur drei Länder führen eine Statistik, wie häufig unzulässige Handynutzung für Unfälle mit verantwortlich ist.

Tödliche Folgen einer Facebook-Nachricht

Stephan Bommert von der Stadtfeuerwehr Langenhagen muss zu vielen Unfällen ausrücken. An einen erinnert er sich noch besonders: Ein Lkw war vor gut zwei Jahren bei Hannover ungebremst auf ein Stauende aufgefahren - zwei Menschen starben. Der Lastwagenfahrer hatte nur Sekunden vor dem Aufprall eine Facebook-Nachricht abgesetzt, ergab die Auswertung der Handydaten. "Zunächst habe ich einen Lkw wahrgenommen, in dessen Heck war ein Pkw reingedrückt worden, der nicht mehr als Pkw zu erkennen war", erinnert sich Bommert an den Einsatz am Unfallort auf der A 352. "Auch ein weiterer Pkw war sehr beschädigt, demoliert, verformt und der Fahrer eingeklemmt. Man hat lediglich an den Emblemen an den Felgen erkennen können, um was für ein Fahrzeug es sich handelt."

Tippen und Lesen inzwischen noch häufiger als Telefonieren

Ein Fahrer, der am Steuer mit seinem Smartphone hantiert, ist kein Einzelfall. Verkehrspsychologen der TU Braunschweig und der Humboldt-Universität Berlin haben an 30 Standorten in Hannover, Braunschweig und Berlin knapp 12.000 Autofahrer beobachtet und protokolliert, wie viele von ihnen im Moment des Vorbeifahrens ihr Handy benutzten. Es ist die erste Studie dieser Art in Deutschland. Das Ergebnis: 4,5 Prozent der Fahrer tippten und lasen auf ihrem Smartphone, noch mal über zwei Prozent telefonierten ohne Freisprecheinrichtung. Ob stehend an der Ampel oder während der Fahrt, machte dabei kaum einen Unterschied. "Den Leuten scheint nicht klar zu sein, wie gefährlich gerade das Tippen auf dem Handy ist", so Mark Vollrath, Leiter der Braunschweiger Studie.

Mehrheit der Bundesländer für Erweiterung des Handyverbots

Problembewusstsein alleine reiche aber nicht, um Änderungen zu bewirken. "Man lässt solche Dinge erst dann sein, wenn sie zu negativen Konsequenzen führen", sagt der Wissenschaftler der TU und fordert mehr Kontrollen sowie eine Überarbeitung der gesetzlichen Regelung.

Auch zehn der von N-JOY und NDR Info befragten 16 Bundesländer halten die Formulierung des Mobiltelefonverbots am Steuer für nicht mehr zeitgemäß, unter anderem weil mittlerweile auch viele andere technische Geräte genutzt werden könnten, etwa Tablets. Das Schreiben einer SMS oder das Eintippen einer Telefonnummer erhöht das Unfallrisiko laut Studien um das Sechs- bis Zwölffache.

Mehr Abschreckung durch höheres Bußgeld?

Handys dürfen laut Straßenverkehrsordnung während der Fahrt nicht in die Hand genommen und benutzt werden. Verstöße von Autofahrern werden mit 60 Euro Bußgeld und einem Punkt beim Flensburger Kraftfahrtbundesamt geahndet. Für Radfahrer werden 25 Euro fällig.

Vor dem Hintergrund der neuen Studie diskutieren Politiker nun erneut eine Erweiterung und Verschärfung des Verbots. Die jetzige Regelung habe nur eine geringe Abschreckungswirkung, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Union im Bundestag, Ulrich Lange, auf NDR Info. "Wenn man sieht, dass auf dem Lenkrad das Handy oder das Tablet liegen, dann macht man sich schon große Sorgen. Doch die Gefahr wird oft unterschätzt, und 60 Euro nehmen viele Menschen in Kauf. Hier muss dringend nachgebessert werden." Lange kündigte an, dass die Große Koalition in Kürze über das Thema beraten wird. Zugleich forderte der CSU-Abgeordnete auch mehr präventive Maßnahmen. Das betonte auch der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger. "Genauso wie es vor 20 Jahren noch akzeptiert war, unter Alkoholeinfluss Auto zu fahren, müssen wir die Menschen dazu bewegen, zu erkennen, welches Risiko ein Smartphone beim Autofahren darstellt", sagte der SPD-Politiker auf WDR 2. "Wir müssen einfach auch noch mehr versuchen, die Köpfe der Menschen zu erreichen, dass es lebensgefährlich für andere ist, während des Fahrens am Smartphone rumzuspielen.“

Ende März hatte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) angekündigt, auf Bundesebene für eine Diskussion um höhere Bußgelder und Strafen einzutreten.

Lückenhafte Statistik in Deutschland

Statistiken aus Ländern wie den USA oder Österreich nennen die Nutzung von Handys als eine der Hauptunfallursachen. In Deutschland führen nur Berlin, das Saarland und Nordrhein-Westfalen überhaupt Statistiken, kommen dabei aber auf überraschend geringe Zahlen. Danach konnte bei weniger als 0,1 Prozent der Unfälle eine Handynutzung als Ursache nachgewiesen werden.

Verkehrsforscher Vollrath hält diese Zahlen für nicht repräsentativ und die Erfassung durch die Polizei für lückenhaft. Der ADAC schätzt, dass in Deutschland jeder zehnte Unfall auf unzulässige Handynutzung zurückzuführen ist. Nahezu alle 16 Bundesländer halten das Problem "Handy am Steuer" laut der Umfrage von N-JOY und NDR Info für gravierend. Sie thematisieren es auch in Vorbeugungskampagnen. Doch nur wenige Innenministerien konnten genaue Angaben zu Kontrollen des Handyverbots machen.

