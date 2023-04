Storch beschädigt Autos - und soll nun umziehen Stand: 02.04.2023 11:35 Uhr Weil ein Storch im vergangenen Jahr in Bardowick mehrere Autos beschädigt hat, wurde nun sein Nest blockiert - er soll sich ein neues Zuhause suchen. Der Storch zeigt sich uneinsichtig, der Umzug lässt auf sich warten.

Ein Mini-Ziegeldach auf dem Nest im Landkreis Lüneburg sorgt momentan dafür, dass der Weißstorch und seine Partnerin kein neues Material ins Nest bringen können. Stattdessen legen sie es jetzt aber auf dem Dach ab, von wo es direkt wieder herunterfällt. Der ehrenamtliche Storchenbetreuer Hubert Horn hat das Dach in luftiger Höhe gebaut, um den Wiedereinzug zu verhindern und den Storch zum Umzug zu zwingen - bisher allerdings ohne Erfolg. Der Storch versteht den Hinweis offensichtlich nicht. "Ich hatte gehofft, dass er schneller begreift", sagt Horn. "Er hat einen Storchen-IQ von unter 100."

Storch hackt auf Silageballen ein und beschädigt Autos

Der Weißstorch ist nach Angaben von Horn 13 Jahre alt und er hat sich in Bardowick ziemlich unbeliebt gemacht. Er hackt auf Silageballen ein und beschädigt Autos. Experten vermuten, dass einige Störche in ihrem Spiegelbild einen Gegner sehen. "Das ist ganz selten und leider gibt es keine Abhilfe", meint der Betreuer. In den vergangenen Jahren ging der Schaden an einigen Autos demnach in die Tausende. Bezahlen müssen das die Halterinnen und Halter - "ähnlich wie beim Marder", erklärt Horn.

Wie wäre es mit einem Heim an der Elbe?

Die beiden Störche sind laut Horn wahrscheinlich Westzieher, die in Spanien die Wintermonate verbracht haben und vor Kurzem zurückgekommen sind. Der Storchenbetreuer hat die Hoffnung, dass der beringte Storch zusammen mit seiner Partnerin für die Brut an die Elbe zieht, wo er in der Vergangenheit bereits schon einmal zu Hause war.

Weitere Informationen Storchenpaar Fridolin und Mai in Leiferde wieder vereint Die Weißstörche sind seit fünf Jahren ein Paar und haben laut NABU bereits mit dem Nestbau in Leiferde begonnen. (21.02.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.04.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Tiere