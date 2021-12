Statt 2G: Jetzt kommt die FFP2-Pflicht im Einzelhandel Stand: 18.12.2021 16:11 Uhr Nach dem Aus für 2G im Einzelhandel in Niedersachsen hat die Landesregierung auf den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg reagiert. Ab Dienstag gilt in Geschäften eine FFP2-Maskenpflicht.

Die Regierung will den Passus am Montag in die Corona-Verordnung des Landes schreiben, wie das niedersächsische Sozial- und Gesundheitsministerium am Sonnabend mitteilte. Die Regel soll für alle Kundinnen und Kunden im gesamten niedersächsischen Einzelhandel gelten. Eine Unterscheidung zwischen Geschäften des täglichen Bedarfs und anderen Händlerinnen und Händlern soll es nicht geben. Nur Beschäftigte im Einzelhandel, die durch Abstand und Aerosol-Barrieren geschützt sind, können auch weiterhin eine sogenannte OP-Maske tragen. "Die FFP2-Maske bietet einen sehr hohen Schutz vor einer Corona-Infektion", teilte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) mit. "Das halte ich vor allem für die Beschäftigten im Einzelhandel für wichtig."

Behrens weiter von 2G als Schutzmaßnahme überzeugt

Behrens sagte erneut, dass sie vom Sinn und Zweck der 2G-Regelung überzeugt sei. "Mit der Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske für den gesamten Einzelhandel setzen wir das um, was an Schutzmaßnahmen für diesen Bereich nach dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts noch rechtssicher machbar ist", so die Gesundheitsministerin. Unabhängig vom geltenden Recht sei es Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern derweil weiterhin möglich, den Zugang zu ihren Geschäften ausschließlich geimpften und genesenen Personen zu gewähren.

Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hatte am Donnerstag geurteilt, dass die 2G-Regel im Handel nicht verhältnismäßig sei und Geschäfte in der Pandemie keine Infektionsherde darstellten. Daher sei die Regelung zu sofort aufzuheben.

