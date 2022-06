So funktioniert das Neun-Euro-Ticket in Niedersachsen

Das Neun-Euro-Ticket ist eine bundesweit gültige Monatskarte für den Nahverkehr (Nahverkehrszüge und S-Bahnen, Busse, Straßen- und U-Bahnen), aber nicht für den Fernverkehr (z. B. ICE, IC, EC, Flixtrain). Es kann von allen Menschen genutzt werden.

Mit dem Neun-Euro-Ticket ist im Aktionszeitraum die Nutzung des Nahverkehrs in ganz Deutschland möglich. Sie können also innerhalb der Bundesrepublik im Geltungszeitraum Ihres Tickets (Juni, Juli oder August 2022) unbegrenzt mit den Nahverkehrszügen und S-Bahnen, Bussen, Straßen- und U-Bahnen fahren. Das Ticket gilt ausschließlich in der 2. Klasse. Ein Übergang in die 1. Klasse ist generell ausgeschlossen. Die Nutzung des IC zwischen Bremen Hauptbahnhof und Norddeich Mole/Emden Außenhafen ist nicht gestattet.

Das Angebot gilt voraussichtlich im Aktionszeitraum vom 1. Juni bis einschließlich 31. August 2022. Die Monatskarte gilt bundeseinheitlich jeweils einen Kalendermonat lang - also vom 1. Tag des Monats bis zum letzten - im Juni, Juli oder August 2022. Die Gültigkeit des Tickets endet automatisch ohne Kündigung am letzten Tag des Geltungsmonats. Möchten Sie im gesamten Aktionszeitraum mit diesem Angebot unterwegs sein, brauchen Sie ein Neun-Euro-Ticket für jeden der drei Monate.

Laut dem niedersächsischen und Bremer Fahrgastverband (VBN) ist das Neun-Euro-Ticket erhältlich als

als Handy-Ticket mit der FahrPlaner-App (Download in den App Stores)

FahrPlaner-App (Download in den App Stores) als Handy- und Online-Ticket im Navigator von DB

an den Fahrkartenautomaten an den Bahnhöfen

in vielen personalbedienten Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen der VBN

in vielen Bussen.

Abonnentinnen und Abonnenten müssen nicht aktiv werden. Jahres- oder Monatsabo-Inhaber werden von ihrem Verkehrsverbund oder -unternehmen benachrichtigt und über den Weg der Verrechnung informiert. Sie müssen nichts weiter unternehmen, sondern erhalten eine Gutschrift oder eine Erstattung für die Differenz zwischen ihrem Abopreis und dem Neun-Euro-Ticket. Abo-Karten gelten in der Regel in Kombination mit dem Lichtbildausweis bundesweit.

Semestertickets, Firmentickets und Tickets von Schulkostenträgern unterliegen sehr individuellen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien. Daher entscheidet die jeweilige Verbund-/Tarifregion beziehungsweise das Verkehrsunternehmen über die Regelungen zu Erstattung und Vergütung.



In Hannover zum Beispiel gilt das Semesterticket der dortigen Leibniz Universität in den drei Monaten bundesweit als Fahrkarte. Ein 9-Euro-Ticket müssen sich die Studierenden also nicht kaufen. Wie der Semesterbeitrag für das Ticket erstattet wird, wird noch geprüft, wie der Großraum-Verkehr Hannover (GVH) mitteilt. Der Allgemeine Studierenden-Ausschuss (AStA) in Hannover verweist auf einen erheblichen Mehraufwand und eine längere Bearbeitungszeit. Der Lüneburger AStA erstattet den Studierenden nach eigenen Angaben das Geld für das Semesterticket, das sie bereits zu Semesterbeginn gezahlt haben. Wie und wann, darüber will der AStA schnellstmöglich informieren.

Generell gilt das Neun-Euro-Ticket nur für die Fahrten des Inhabers/der Inhaberin. Kinder unter 6 Jahre können kostenlos mitfahren. Weitere Fahrgäste und ältere Kinder benötigen ein eigenes Neun-Euro-Ticket. Davon abweichend gelten weiterhin wie bisher die Mitnahmeregelungen für das Abo des Niedersachsentarifs. So können diese Abonnenten bei Fahrten auf der in der Abo-Fahrkarte eingetragenen Strecke am Samstag, Sonntag und an niedersächsischen Feiertagen einen Erwachsenen und bis zu drei Kinder zwischen 6 und 14 Jahre kostenlos mitnehmen. Diese Mitnahmemöglichkeit gilt allerdings nicht bei Fahrten auf darüber hinaus gehenden und anderen Strecken. Dafür braucht jede Mitfahrerin und jeder Mitfahrer ein eigenes Neun-Euro-Ticket.

Da während des Aktionszeitraums durchgängig mit einem erhöhten Fahrgastaufkommen zu rechnen ist, sollte nach Möglichkeit auf die Fahrradmitnahme verzichtet werden. Generell gilt: Die Fahrradmitnahme ist nur bei ausreichenden Platzkapazitäten möglich. Die Radmitnahme kann nicht garantiert werden, ein Recht darauf besteht nicht. Kinderwagen und Rollstühle genießen in jedem Fall Vorrang. Die Radmitnahme ist außerdem nicht im Neun-Euro-Ticket enthalten. Im Geltungsbereich des Niedersachsentarifs benötigen Sie pro Rad eine Fahrradtageskarte Niedersachsentarif für 5 Euro, die Sie an folgenden Verkaufsstellen erhalten:

als Handy-Ticket mit der FahrPlaner-App (Download in den App Stores)

als Online-Ticket im Ticketshop und mit dem FahrPlaner

an den Fahrkartenautomaten an den Bahnhöfen

in den personalbedienten Verkaufsstellen