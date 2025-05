Stand: 14.05.2025 21:54 Uhr Lkw abgebrannt: A7 bei Northeim weiter gesperrt

Nach einem Lkw-Brand auf der Autobahn 7 bei Northeim kommt es am späten Mittwochabend weiter zu Verkehrsbehinderungen. Die A7 in Richtung Hannover bleibe voraussichtlich bis etwa 23 Uhr zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim-West gesperrt, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei dem NDR Niedersachsen am Mittwochabend. Der Brand sei zwar gelöscht, die Fahrbahn müsse aber noch gereinigt werden. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, die Umleitung ab Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) zu nutzen. Der Autobahnpolizei zufolge ist unklar, warum der mit Holz beladene Sattelschlepper Feuer fing.

