Sitzen geblieben: Quote der Wiederholer leicht gestiegen Stand: 30.01.2023 21:06 Uhr Im vergangenen Schuljahr haben wieder etwas mehr Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen ein Jahr wiederholt. Die Quote der Sitzenbleiber lag bei 2,2 Prozent.

Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts. Im Schuljahr 2020/2021 waren es nur 1,5 Prozent gewesen, vor Corona beziehungsweise zu Beginn der Pandemie (2019/2020) aber 2,3 Prozent, ähnlich also wie der aktuelle Wert. Knapp 13.500 Schülerinnen und Schüler haben im Schuljahr 2021/2022 das Jahr wiederholt. Damit liegt Niedersachsen im Mittelfeld. Am höchsten war der Anteil der Wiederholer mit 5 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern. Am niedrigsten fiel die Quote mit 1,2 Prozent in Berlin aus. Bundesweit gab es 155.800 Schülerinnen und Schüler, die entweder freiwillig wiederholten oder im Schuljahr zuvor nicht versetzt worden waren.

Kultusministerium: Freiwilliges Wiederholen ermöglicht

Aus dem niedersächsischen Kultusministerium heißt es zu den Daten, die Lage habe sich nicht signifikant verändert. Mit Blick auf die Erschwernisse durch die Corona-Pandemie habe man es ermöglicht, dass Schülerinnen und Schüler freiwillig wiederholen können, um versäumten Lernstoff nachzuholen, sagte ein Ministeriums-Sprecher. Dieses Extra-Jahr wird nicht auf die Gesamtschulzeit angerechnet. Wegen der Pandemie hatten nahezu alle Bundesländer darauf verzichtet, die Versetzungen an schulische Leistungen zu knüpfen.

