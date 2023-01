Silvester-Angriffe: Innenministerium sammelt Informationen Stand: 09.01.2023 09:38 Uhr Nach Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht geht die Diskussion um die Aufarbeitung weiter. Auch das niedersächsische Innenministerium will die Vorfälle untersuchen.

Das Ministerium habe die Polizeibehörden im Land aufgefordert, alle Informationen zu den Angriffen zu liefern, sagte Ministeriumssprecherin Nadine Bunzler-Devoucoux der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ). Die Ergebnisse der Untersuchung sollen an das Bundesinnenministerium weitergeleitet werden.

Innenminister fordert schnelle Verurteilung

Niedersachsen- und Bundesweit waren in der Silvesternacht Einsatzkräfte angegriffen worden. "Leider ist das eine Entwicklung, die wir seit Jahren beobachten, und leider eine Entwicklung, die eben nicht nur an Silvester stattfindet", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) kürzlich dem NDR. Er forderte eine schnelle Verurteilung der Täterinnen und Täter. In der Region Hannover hat die Polizei mehr als ein Dutzend Ermittlungsverfahren eingeleitet.

