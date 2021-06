Schulden: Immer mehr Menschen suchen Beratungstellen auf Stand: 08.06.2021 10:03 Uhr Durch die Corona-Pandemie haben viele Menschen ihren Job verloren oder mussten in Kurzarbeit gehen. Schuldnerberatungsstellen haben deutlichen Zulauf - auch von Menschen aus der Mittelschicht.

Um von ihren Schulden loszukommen, suchen immer mehr Menschen Rat bei den Experten der Beratungsstellen. In den vergangenen Monaten habe die Corona-Krise oft wie ein Brennglas gewirkt, heißt es von der Diakonie in Niedersachsen. Oft suchten auch Menschen aus der Mittelschicht Beratung, die vollkommen unerwartet in diese Lage geraten seien, sagte Vorstandssprecher Hans-Joachim Lenke.

Zahlreiche Solo-Selbstständige melden Gewerbe ab

In der Gastronomie, Hotellerie und im Einzelhandel sind nach Angaben der Caritas Südniedersachsen zahlreiche Jobs weggefallen. Dadurch seien bei vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Einkommen weggebrochen und Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende hätten ihre Nebenjobs verloren. Manfred Poscher von der Schuldnerberatung der Diakonie Osnabrück berichtet von immer mehr Solo-Selbstständigen, die durch die Corona-Krise Hilfe brauchen. Diese meldeten teils hoch verschuldet ihr Gewerbe ab und suchten einen Neuanfang.

Bundesweit 60 Prozent mehr Privatinsolvenzen im Februar

Die Schuldnerberater rechnen damit, dass die Nachfrage im Laufe des Jahres noch weiter steigen wird. Wie drastisch sich die Corona-Krise auswirkt, werden am Ende die Schuldenstatistiken zeigen. Die Zahl der Privatinsolvenzen ist bundesweit im Februar 2021 um rund 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen.

