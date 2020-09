Schlickdeponie Scharhörn sorgt in Cuxhaven für Ärger Stand: 30.09.2020 18:50 Uhr Entsorgt Hamburg seinen Hafenschlick demnächst direkt am Nationalpark vor der Insel Scharhörn? Hamburgs Wirtschaftssenator nennt diese Überlegungen seinen "Plan B" - Kritiker warnen.

Hamburgs Wirtschaftsenator Michael Westhagemann (parteilos) hat dem NDR in Niedersachsen bestätigt, dass eine neue Schlickdeponie bei Scharhörn die Hamburger Probleme lösen könnte. Er bezeichnete die möglichen Ausbagger-Arbeiten als "Plan B". Als "unverantwortbar" kritisierte Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) gegenüber dem NDR die neue Deponie bei Scharhörn direkt am Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer. Wer die Elbvertiefung wolle, der müsse auch das Schlickproblem umweltverträglich lösen, so Santjer.

Videos 2 Min Elbvertiefung: Das neue Problem heißt Schlick Die Baggerarbeiten zur Elbvertiefung sind größtenteils abgeschlossen. Nun könnte Schlick aus dem Hafen jedoch dafür sorgen, dass die Fahrrinne zu flach für XXL-Schiffe wird. 2 Min

Nicht alle sind informiert

Westhagemann hat seinen "Plan B" bereits mit dem Hamburger Umweltressort abgestimmt. Nicht abgestimmt sind die Überlegungen hingegen offenbar mit der Wasser- und Schiffahrtsstraßenverwaltung des Bundes. Denn Bernhard Meyer, Leiter des Wasser- und Schiffahrtsstraßenamtes Cuxhaven, weiß auf Nachfrage des NDR offiziell bislang nichts von den Hamburger Plänen.

Drohen Untiefen im Elbfahrwasser?

Nautiker warnen, dass Baggergut an dieser Stelle ins Elbfahrwasser geschwemmt werden und dort wiederum für Untiefen sorgen könnte. Auch das Nebenfahrwasser zur nahe gelegenen Insel Neuwerk könnte durch die Verklappungen noch flacher werden. Umweltverbände kritisieren die Pläne der Hamburger Hafenbehörde seit langem. Am 9. Oktober soll an der "Alten Liebe" in Cuxhaven gegen Elbvertiefung und Verklappungen demonstriert werden.

