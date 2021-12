Schickt Niedersachsen Schüler früher in Weihnachtsferien? Stand: 09.12.2021 08:10 Uhr Coronabedingt könnten Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen dieses Jahr früher in die Ferien starten. Vor einer Entscheidung will Kultusminister Tonne den heutigen Corona-Gipfel abwarten.

Das Ministerium werde sich nach dem digitalen Bund-Länder-Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Nachmittag festlegen - und seine Entscheidung dann zügig mitteilen, hieß es. Ressortchef Grant Hendrik Tonne (SPD) will, dass sich Niedersachsen bei einer Ferienverlängerung und dem Fahrplan bis zum Jahreswechsel zunächst mit den anderen Ländern abstimmt. Es sei richtig, den Zeitraum als Ganzes zu denken, erklärte das Ministerium. Im Gespräch ist, Kinder und Jugendliche bereits am 17. Dezember statt wie geplant am 23. Dezember in die Ferien zu verabschieden.

Lehrerverbände befürworten Pläne, Eltern skeptisch

Der Lehrerverband VBE ist für einen vorgezogenen Ferienbeginn. "Wir machen uns Sorgen. Immer mehr Schüler und Lehrer gehen in Quarantäne", sagte Landeschef Franz-Josef Meyer. Auch die Lehrergewerkschaft GEW hält frühere Ferien für vertretbar. Der Landeselternrat ist inzwischen zurückhaltend: Es bringe wenig, die Schüler zu Hause zu lassen, während der Rest der Gesellschaft weitermache wie bisher. Sollten die Ferien aber vorgezogen werden, müssten die Kinder auf jeden Fall betreut werden.

Bund-Länder-Beratung am Nachmittag

Bei der Videoschalte zwischen Kanzler Scholz und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten soll es um die Corona-Lage, aber auch um weitere Themen mit Bund-Länder-Bezug gehen. Erst in der vergangenen Woche hatte sich eine Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf weitere Corona-Maßnahmen verständigt.

