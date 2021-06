Sachsen-Anhalt-Wahl: Niedersachsen-CDU sieht sich im Aufwind Stand: 07.06.2021 10:07 Uhr Niedersachsens CDU-Chef Althusmann wertet das Abschneiden seiner Partei in Sachsen-Anhalt als Erfolg. Ministerpräsident Weil (SPD) bleibt trotz des schlechten Abschneidens seiner Partei gelassen.

Das Ergebnis werde der CDU für die Bundestagswahl deutlichen Aufwind geben, sagte Althusmann am Montag im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff, CDU-Vorsitzender Armin Laschet, CDU-Politiker Friedrich Merz und Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) hätten gemeinsam für eine klare Positionierung der CDU in Sachsen-Anhalt gekämpft. "Auch als Brandmauer gegen rechts", so Althusmann, "das war sicherlich ein Schwerpunkt in diesem Wahlkampf." Mit dem Wahlsieg der CDU sei nun ein guter Grundstein für die nächsten Monate gelegt worden.

Niedersachsen setzt auf Olaf Scholz

"Der eigentliche Bundestagswahlkampf hat noch gar nicht begonnen", findet dagegen Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). "Und da wird die allerwichtigste Frage sein, wer Nachfolger oder Nachfolgerin von Angela Merkel wird." Dabei gebe es viele gute Gründe zu sagen, dass SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit Abstand der beste von den drei ernsthaft in Betracht kommenden Aspiranten sei, sagte Weil dem NDR in Niedersachsen. "Das ist die Karte, auf die wir setzen und für die wir in Niedersachsen hart kämpfen werden."

