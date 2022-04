"Quantitativ kann man so nicht aller Verfahren Herr werden" Stand: 03.04.2022 18:00 Uhr Die Polizei in Niedersachsen ist mit immer größeren Datenmengen konfrontiert. Fragen an Patrick Seegers von der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG).

Speicherplatz wird immer günstiger, das Fassungsvermögen wird immer größer. Noch steckt die künstliche Intelligenz in den Kinderschuhen.

Was bedeutet das für die Polizei in Niedersachsen?

Patrick Seegers: Diese riesigen Daten-Berge müssen abgearbeitet werden, um vernünftige Ermittlungsarbeit zu garantieren und allen rechtlichen Ansprüchen Rechnung zu tragen. Das bedeutet auch, dass in Personal und Technik investiert werden muss, die diese Daten bearbeiten. Irgendwo sind menschliche Kapazitäten endlich, künstliche Intelligenz fängt da aber erst an. Das müssen wir nutzen.

Woher kommen diese Mengen an Daten?

Patrick Seegers: Die digitale Welt ist komplexer, schneller und größer als die analoge Welt. Das nutzen auch Straftäter. Dementsprechend werden bei Ermittlungen schnell sogenannte Wespennester ausgehoben, die aus einer Ermittlung exponentiell viele Ermittlungen machen. Im Rahmen der polizeilichen Tätigkeit muss jede bekannt gewordene Straftat auch ermittelt werden. Das ist ein Perpetuum mobile.

Das Innenministerium sieht eine Lösung in der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Beim Thema Kinderpornografie zum Beispiel wird an einem Programm gearbeitet, das auch andere Länder übernehmen. Ist das die Lösung?

Patrick Seegers: Das ist eine Lösung. Grundsätzlich sollte keiner Alleingänge machen. Wir brauchen den Schulterschluss der Landeskriminalämter und des Bundeskriminalamtes. Innovation gemeinsam begreifen und entwickeln ist deutlich besser als wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Technik und künstliche Intelligenz müssen stete Begleiter der Mitarbeiter sein. Wir sehen aber eben auch, dass wir in allen Bereichen deutlichen Nachholbedarf haben, was Investitionen angeht.

Wie gut sehen Sie Niedersachsen aufgestellt?

Patrick Seegers: Niedersachsen ist personell gut aufgestellt, was die Qualität angeht. Quantitativ kann man so nicht aller Verfahren Herr werden. Ohne Mitarbeitende ist keine Polizei und keine gute Ermittlungsarbeit zu machen. Das muss man ehrlich und klar sagen. Technisch sind wir nicht vor der Lage, wo man aber eigentlich hin müsste. Das Innenministerium hat durchaus Ideen und sieht, dass etwas passieren muss, es gibt also mittlerweile erste Bewegung. Da sehe ich Potenzial und Notwendigkeit.

Das Interview führte Angelika Henkel.

