Pflicht für Fleischbranche: Tests alle zehn Tage

Mitarbeitende in der niedersächsischen Fleischindustrie müssen mindestens alle zehn Tage auf das Coronavirus getestet werden. Das hat das Sozial- und Gesundheitsministerium angeordnet. Es gehe darum, neue Infektionsherde in der Branche zu verhindern, so die Begründung des Ministeriums. Die Testpflicht betrifft Beschäftigte in Schlachthöfen ebenso wie in Betrieben, in denen die Tiere zerlegt und verpackt werden. Die Verfügung ist rückwirkend ab 20. Juli bis zunächst zum 31. Dezember gültig.

Betriebe organisieren und zahlen Tests selbst

Sehr kleine Metzgereien oder Landwirte, die nur gelegentlich schlachten, seien von dem neuen Erlass nicht betroffen, sagte ein Ministeriumssprecher dem NDR in Niedersachsen. Ziel sei es vielmehr, keine neuen Hotspots in Schlacht- und Zerlegebetrieben entstehen zu lassen. Die Betriebe müssen die vorgeschriebenen Tests selbst organisieren und bezahlen. Für die Überwachung sind die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. Die Behörden haben laut Ministerium einen Ermessensspielraum bei der Definition, was ein Schlacht- und Zerlegebetrieb sei.

Ab welcher Betriebsgröße muss getestet werden?

Im Landkreis Emsland sind 27 Betriebe vom neuen Erlass betroffen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, darunter sind laut Landkreis auch kleinere. Dass diese die Kosten tragen sollen, sieht die Innung des Fleischerhandwerks Lingen kritisch. Die Ausgaben könnten kleine Metzgereien die Existenz kosten, so Innungs-Obermeister Klaus Gerken aus Bawinkel. Er beschäftigt rund 25 Mitarbeiter. Im Landkreis Cloppenburg müssen nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen 18 Betriebe testen, darunter sieben mit wenigen Beschäftigten. Ob der Erlass aus Hannover auch für Kleinbetriebe mit weniger als zehn Mitarbeitenden gilt, werde derzeit mit dem Land geklärt, sagte ein Sprecher des Landkreises Osnabrück. Dort sollen im ersten Schritt acht größere Unternehmen der Fleischbranche ihre Mitarbeitenden bis Ende der Woche erstmalig testen lassen.

Kostensparende Sammeltests möglich

Um Geld zu sparen, sind Tests im Poolverfahren zulässig: Proben von bis zu fünf Personen werden in ein gemeinsames Röhrchen übertragen. Ist das Laborergebnis negativ, gilt das auch für die darin erhaltenenen Einzelproben. Nur bei positiven Befunden muss dann weiter getestet werden.

"Erhebliches Risiko für massenweise Infektionen"

"Wir haben gesehen, dass durch die klimatischen Verhältnisse, die für die Fleischverarbeitung erforderlich sind, aber auch aufgrund der Mitarbeiterstruktur und der Arbeitsorganisation in der Produktion ein erhebliches Risiko für massenweise auftretende Infektionen mit dem Coronavirus besteht", teilte Staatssekretär Heiger Scholz mit. In den vergangenen Wochen waren Corona-Fälle unter anderem in Schlachthöfen in Lohne (Landkreis Vechta), Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) und Garrel (Landkreis Cloppenburg) nachgewiesen worden.

