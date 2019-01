Stand: 05.01.2019 14:55 Uhr

Pflegekammer: Bundesregierung warnt Pflegekräfte

In die Diskussion um die Pflegekammer Niedersachsen hat sich nun auch die Bundesregierung eingeschaltet. Er können den Unmut der Pflegekräfte nach einem missverständlichen Beitragsbescheid vor Weihnachten zwar verstehen, sagte Andreas Westerfellhaus, der Pflegebevollmächtigte der Regierung, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ, Sonnabendausgabe). Für den Protest mehrerer Zehntausend Pflegekräfte gegen die Kammer an sich habe er aber kein Verständnis. "Unterschriften gegen etwas zu sammeln ist das eine, aber sicher keine Form einer konstruktiven Organisation, die Verantwortung für den Berufstand und für die Weiterentwicklung der Pflege übernimmt", sagte Westerfellhaus der Zeitung. Er warnte die Pflegekräfte davor, sich von Lobbygruppen, die Vorbehalte gegen die Pflegekammer hätten, vor den "Karren spannen" zu lassen.

Videos 00:33 Hallo Niedersachsen Widerstand gegen die Pflegekammer wächst Hallo Niedersachsen Die Pflegekammer zieht sich weiter wachsenden Unmut zu. Denn die Kammer verschickte Bescheide, wonach die Pflegekräfte ihre Einkommensverhältnisse offenlegen sollen. Video (00:33 min)

Empfehlung an Kammer: "Mitglieder ernst nehmen"

Den Verantwortlichen der niedersächsischen Pflegekammer empfahl Westerfellhaus, ihre Mitglieder ernst zu nehmen und aus ihren Fehlern zu lernen. "Die Errichtung der Pflegekammer in Niedersachsen steht nicht zur Debatte, aber alle müssen jetzt ein hohes Maß an Professionalität beweisen, damit die Umsetzung gelingt", sagte er der NOZ. Die Kammer vertritt 80.000 bis 95.000 Pflegefachkräfte mit Abschlüssen in der Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Kinderkrankenpflege.

CDU: Pflegekammer muss sich der Kritik stellen

Der CDU-Fraktionschef im Landtag, Dirk Toepffer, forderte die Kammer am Freitag dazu auf, sich der Kritik der Mitglieder zu stellen. Eine Kammer sei kein Selbstzweck. Es sei offensichtlich, dass der Kammer der Rückhalt der eigenen Pflegekräfte fehle. Die CDU-Landtagsfraktion hatte sich bis zuletzt gegen die Einrichtung der Pflegekammer ausgesprochen und eine Evaluation der Einrichtung bis Juni 2020 im Koalitionsvertrag festschreiben lassen.

Weitere Informationen Große Koalition stellt sich hinter Pflegekammer Fast 33.000 Menschen fordern in einer Online-Petition die Abschaffung der Pflegekammer in Niedersachsen. Die Große Koalition bittet um Verständnis für Anlaufschwierigkeiten. mehr

Johanniter: Vertrauensverlust ausräumen

Unterstützung erhält die Pflegekammer vom Landesverband der Johanniter-Unfall-Hilfe. Der Landesvorstand Hannes Wendler sagte: "Die Pflegekammer einzurichten war und ist unserer Meinung der richtige Schritt, um das Berufsbild und das Image der Pflege zu stärken." Die Kammer solle Antworten auf Grundsatzfragen zur Pflege- und Gesundheitspolitik erarbeiten und gegenüber Politik und Gesellschaft kommunizieren. Das Vorgehen der Pflegekammer bei der Beitragserhebung habe allerdings für sehr viel Unruhe und "einem hohen Vertrauensverlust" gesorgt, so Wendler. Diese Irritationen müssten "unbedingt nachhaltig ausgeräumt werden".

Sozialministerin kündigt Gespräch mit der Kammer an

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) hat für kommenden Mittwoch ein Gespräch mit der Kammer angekündigt. Die Pflegekammer ist bei den Beschäftigten umstritten, weil es für sie eine Zwangsmitgliedschaft gibt. Der aktuelle Streit hatte sich an den kürzlich verschickten Beitragsbescheiden entzündet, die von vielen Pflegekräften als zu hoch empfunden werden. Im Anschluss fand eine Online-Petition gegen die Pflegekammer bis zum Sonnabend mehr als 37.000 Unterstützer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.01.2019 | 16:00 Uhr