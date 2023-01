Pflegeheimbewohner in Vögelsen müssen kurzfristig ausziehen Stand: 31.01.2023 15:36 Uhr Ein Pflegeheim in Vögelsen (Landkreis Lüneburg) ist seit Montag geschlossen - und die Bewohner hatten offenbar erst am Freitag vergangene Woche Nachricht erhalten, dass sie die Einrichtung verlassen müssen.

Der Landkreis als zuständige Heimaufsicht zeigte sich darüber verärgert. Es sei "das erste Mal, dass so etwas hier in dieser Form passiert", so eine Sprecherin. Eigentlich wäre der Betreiber laut Gesetz verpflichtet gewesen, sich drei Monate vorher bei den Kassen und dem Land zu melden und dafür zu sorgen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner adäquat untergebracht werden. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber dieser Pflicht nicht nachgekommen ist.

Betreiber sei für gesetzliche Fristen verantwortlich

Dass die Bewohnerinnen und Bewohner derart spät informiert wurden, liege an einem Hamburger Insolvenzverwalter, der das hätte erledigen sollen, so der Geschäftsführer der Betreiber-Holding. Die Heimaufsicht des Landkreises kontert, dass nicht der Insolvenzverwalter, sondern der Betreiber für das Einhalten gesetzlicher Fristen verantwortlich sei.

Pflegebranche kämpft mit Fachkräftemangel

Wegen gestiegener Lohn- und Energiekosten sowie niedriger Belegungszahlen rechnete sich das Pflegeheim laut Betreiber nicht mehr. Zuletzt hätten nur noch etwa die Hälfte der fast 40 Plätze belegt werden können - vor allem, weil die nötigen Fachkräfte fehlen. Dass die Branche derzeit mit Problemen, insbesondere dem Fachkräftemangel, zu kämpfen hat, hatte auch die Insolvenz des Pflegeheimbetreibers Convivo vergangene Woche gezeigt. Ein Pflegeheim in Neetze (Landkreis Lüneburg) versucht gegen den Fachkräftemangel vorzugehen - und verspricht einen Bonus in Höhe von 3.000 Euro, wenn Pflegekräfte dort anfangen.

