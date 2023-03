Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode zurückgetreten Stand: 25.03.2023 12:15 Uhr Osnabrücks katholischer Bischof Franz-Josef Bode (72) ist zurückgetreten. Der Papst habe seinen Amtsverzicht angenommen, teilte der Vatikan am Samstag mit.

Bode begründete seinen Schritt mit seinem Umgang mit den Missbrauchsfällen im Bistum Osnabrück und seiner Gesundheit. Die Missbrauchsstudie der Universität Osnabrück hätte Fehlentscheidungen offengelegt. Bischof Bode hatte die Opfer wiederholt um Verzeihung gebeten. Der in Paderborn geborene Bode war der dienstälteste amtierende katholische Bischof in Deutschland. Seit 2017 war er auch stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Außerdem gehörte er seit 2019 zum Präsidium des Reformprozesses des Synodalen Weges der Kirche in Deutschland.

