Novavax-Impfung in Niedersachsen frühestens nächste Woche Stand: 21.02.2022 17:30 Uhr Der neue Corona-Impfstoff des Herstellers Novavax wird in Niedersachsen frühestens ab kommender Woche zur Verfügung stehen. Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover am Montag mitgeteilt.

Die erste Lieferung des Novavax-Impfstoffes soll nach Angaben des Ministeriums voraussichtlich Ende dieser Woche an das Zentrallager des Bundes in Quakenbrück gehen. Wann genau die zunächst rund 140.000 Impfdosen für Niedersachsen von dort aus an die Kommunen weiter verteilt werden, ist noch unklar. "Wir müssen noch ein bisschen Geduld haben", sagte eine Ministeriumssprecherin in Hannover.

Videos 1 Min Corona-Krisenstab: Novavax-Nachfrage geringer als erwartet Laut Krisenstabs-Chef Scholz schien der Zuspruch für diesen Impfstoff größer gewesen zu sein als es ihn noch nicht gab. (16.02.22) 1 Min

Landesregierung hofft auf mehr Impfwillige

Bei dem neuen Mittel von Novavax handelt es sich anders als bei den bisherigen Präparaten von Biontech und Moderna um einen Proteinimpfstoff. Er beruht auf einem unterschiedlichen Verfahren als die anderen Impfstoffe gegen das Coronavirus und soll insbesondere die noch zweifelnden Fachkräfte im Pflege- und Gesundheitsbereich überzeugen, sich impfen zu lassen. Für sie gilt ab Mitte März eine Impfpflicht.

Auf der zentralen Warteliste des Landes standen am Montag allerdings erst 7.820 Menschen für den neuen Impfstoff. Wie viele weitere auf den Wartelisten der kommunalen Gesundheitsämter stehen, konnte das Gesundheitsministerium nicht sagen. Seit Anfang Februar können sich die Menschen in Niedersachsen für Impftermine mit Novavax registrieren. Nach den jüngsten Zahlen des Robert Koch-Instituts sind in Niedersachsen rund 78 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft. Knapp 77 Prozent der Menschen sind grundimmunisiert, knapp 61 Prozent haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten.

