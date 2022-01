Nord/LB-Experten erwarten 2022 Wachstum von fast vier Prozent Stand: 12.01.2022 17:40 Uhr Experten der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB) gehen davon aus, dass sich die Wirtschaft in diesem Jahr weiter erholt. Für Niedersachsen erwarten sie ein Wachstum über dem Bundesdurchschnitt.

Für 2022 rechnet man bei der Nord/LB für Niedersachsen mit einem Wirtschaftswachstum in Höhe von knapp vier Prozent. Das wäre etwas mehr als im vergangenen Jahr und gleichzeitig etwas über dem Bundesdurchschnitt. Die erwartete Wachstumsrate für ganz Deutschland wird laut der Landesbank bei etwa dreieinhalb Prozent liegen.

Prognose: Verbesserung im Laufe des Jahres

Viele Volkswirtschaften hätten das Vorkrisen-Niveau schon wieder überschritten oder zumindest fast erreicht, sagte Christoph Dieng, Vorstandsmitglied der Nord/LB. Probleme gebe es allerdings weiterhin aufgrund von Liefer- und Materialengpässen, außerdem würden Energie und Rohstoffe in vielen Unternehmen deutlich teurer. Die Situation werde sich zunächst so fortsetzen, im Laufe des Jahres aber nach und nach verbessern, so die Prognose.

