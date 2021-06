Niedersachsen will mobile Schlachtung in Hofnähe fördern

Stand: 10.06.2021 15:27 Uhr

In Niedersachsen soll die hofnahe Schlachtung von Nutztieren in fahrbaren Schlachtanhängern künftig gefördert werden. Dafür hat der Niedersächsische Landtag am Mittwochabend in Hannover gestimmt.