Niedersachsen, wie steht es um Dich?

Niedersachsens Bevölkerungszahl steuert allmählich auf die Acht-Millionen-Grenze zu. Mitte 2016 lebten 7.948.507 Menschen im Land, das sind 163.314 Menschen mehr als noch fünf Jahre zuvor. Dies liegt laut des Landesamts für Statistik vor allem an der verstärkten Zuwanderung aus dem Ausland, zum geringeren Teil aber auch an den höheren Geburtenzahlen. Die grundlegenden Aussagen zum demografischen Wandel bleiben aber bestehen: Niedersachsen wird älter und vielfältiger.

Zahl der Erwerbstätigen auf Höchststand

Die Zahl der Erwerbstätigen, die in Niedersachsen arbeiten, stieg auf etwas über vier Millionen im Jahr 2016. Das ist die höchste Zahl, die jemals in Niedersachsen erreicht wurde. Im Fünfjahresvergleich stieg die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Niedersachsen um 10,3 Prozent, während zugleich die Zahl der Minijobs um 4,1 Prozent zurückging. Zudem verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen. Anders ausgedrückt: 2016 gab es 22.133 Arbeitslose weniger und rund 197.400 Erwerbstätige mehr als 2011.

Wirtschaft wächst schwächer als im Bundesdurchschnitt

Die Konjunktur war und ist weiterhin gut und stabil in Niedersachsen, dennoch wuchs das Bruttoinlandsprodukt unterdurchschnittlich. 2016 lag das BIP real nur 2,4 Prozent höher als 2011. Obwohl die Umsätze im Verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe schneller stiegen als im Bundesdurchschnitt, lag das Wachstum bei kurz- und mittelfristiger Betrachtung deutlich unter diesem. Als Grund hierfür ist vor allem die "Diesel-Affäre" zu nennen.

Armutsgefährdungsquote steigt an

Trotz der guten Konjunktur und trotz günstiger Arbeitsmarktlage bei niedriger Arbeitslosigkeit gelang es nicht, die Armut beziehungsweise Armutsgefährdung nennenswert zurückzudrängen. Die Armutsgefährdungsquote lag 2016 in Niedersachsen bei 16,0 Prozent und damit einen Prozentpunkt höher als 2011. Der Zuzug von Schutzsuchenden und Flüchtlingen spielt dabei laut den Statistikern sicherlich eine Rolle. Die Gefährdungsquote der Nichtdeutschen in Niedersachsen lag deutlich über der bundesdeutschen Quote.

Erfolge in Sachen Bildung

Die Landesstatistiker haben sich auch mit der Schullandschaft beschäftigt. Sie bezeichnen es als einen guten Erfolg, dass die Zahl der Schulabbrecher mittelfristig bis 2015 um 16,8 Prozent (Bund: 10,6 Prozent) zurückging – auch wenn sie im kurzfristigen Vorjahresvergleich leicht anstieg. Auch die Quote der "frühen Schulabgänger" ging mittelfristig bis 2016 um 2,2 Prozentpunkte auf 11,9 Prozent zurück. Die Quote der Abiturienten stieg im Fünfjahresvergleich auf 38,2 Prozent im Jahr 2015. Sie lag zwar immer noch unter dem Bundesdurchschnitt von 41,2 Prozent, aber um 5,9 Prozentpunkte über dem Wert von 2010.

Verdienstabstand wird kleiner

Einen Erfolg ergibt sich aus dem "Monitor" auch in Sachen Gleichstellung der Geschlechter: Als Indikator dient hier der sogenannte Gender Pay Gap (GPG), also der Verdienstabstand zwischen Mann und Frau. Der unbereinigte GPG sank in Niedersachsen mittelfristig um 2 Prozentpunkte auf 20 Prozent im Jahr 2016. Die Statistiker erwarten, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt, da die Frauen im Vergleich zu den Männern immer höhere schulische und berufliche Qualifikationen erwerben. Im europäischen Vergleich steht Niedersachsen mit 20 Prozent vergleichsweise hoch da, denn im Jahr 2015 lag der GPG im Durchschnitt der EU bei 16 Prozent.

Der Niedersachse ist Abfall-Vize-Meister

Auch durch den Müll der Niedersachsen haben sich die Statistiker "gewühlt. Das Haushaltsabfallaufkommen ist 2015 um 0,2 Prozent auf rund 4,1 Millionen Tonnen leicht gefallen. Trotzdem erreicht Niedersachsen mit umgerechnet 517 Kilogramm pro Kopf bundesweit den zweithöchsten Wert, Rheinland-Pfalz ist hier Spitzenreiter mit 523 Kilogramm. Laut dem "Monitor" erklärt sich der hohe Wert in Niedersachsen vor allem mit dem stark ausgeprägten Bioabfallaufkommen.

