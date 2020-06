Stand: 04.06.2020 14:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Niedersachsen weitet Corona-Tests aus

Der massive Ausbruch des Coronavirus in Göttingen sei eine "echte Herkulesaufgabe" für die Gesundheitsbehörden - das sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Donnerstag. Die schnelle Ausbreitung des Virus entwickele dabei eine "verhängnisvolle Dynamik". Um bei solchen Infektionsgeschehen künftig schnell reagieren zu können, will Niedersachsen jetzt seine Teststrategie ausweiten: Die Testungen sollen künftig auf symptomlose Personen ausgeweitet werden, wenn ein akuter Anlass besteht. Die Stichproben fokussieren sich laut Reimann dabei auf Beschäftigte in Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten. Auch in Kitas in Regionen mit besonders hohem Infektionsdruck soll ein solches Screening angeboten werden.

"Risiko ist weiterhin hoch"

Die neue Teststrategie soll dabei weder die Hygiene noch andere Schutzmaßnahmen ersetzen, sagte Reimann. Der gemeinsame Erfolg der vergangenen Wochen und die sinkenden Infektionszahlen dürften nicht gefährdet werden. "Das Risiko ist noch immer hoch, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden", sagte die Ministerin.

Sinkende Infektionszahlen - aber schnellere Ausbreitung

Trotz rückläufiger Infektionszahlen versuchen die Gesundheitsbehörden, ein rapides Anwachsen von Infektionsherden zu verhindern. Diese Gefahr hat mit den Lockerungen zugenommen, da Betroffene etwa in Schulen, Freizeiteinrichtungen oder bei Einkauf und Arbeit wieder mehr Kontakt zu anderen Menschen haben als während des strengeren Kontaktverbotes zuvor.

