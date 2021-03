Niedersachsen setzt auf zwei Wochen freiwillige "Osterruhe" Stand: 24.03.2021 18:00 Uhr Nach dem "Osterruhe"-Stopp von Kanzlerin Merkel spricht Weil von einem "Vertrauensschaden". Das Land prüft nun härtere Corona-Beschränkungen über die Feiertage.

"Wir werden die Dinge nicht einfach laufen lassen können", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch in Hannover. Innerhalb der Landesregierung werde nun das weitere Vorgehen beraten. Zu den Möglichkeiten könnten neben dem Beschränken von Tagesausflügen auch Ausgangsbeschränkungen gehören, die im Bund-Länder-Beschluss für Hochinzidenzregionen genannt werden, so Weil.

Niedersachsen fährt trotzdem runter

In einem kurzen Statement vor der Staatskanzlei in Hannover räumte Weil ein, dass durch die Rücknahme der am Dienstagmorgen vereinbarten Beschlüsse ein "Vertrauensschaden" bei den Bürgerinnen und Bürgern entstanden sei. Aber Fehlentscheidungen müssten zurückgenommen werden, das sei heute geschehen, so Weil. Der SPD-Politiker sagte, er setze jetzt auf ein freiwilliges "Zurückfahren der Aktivitäten" während der anstehenden Ostertage. "Wir müssen in Niedersachsen in den nächsten zwei Wochen das öffentliche Leben so weit wie irgend möglich herunterfahren."

Videos 8 Min Corona-Maßnahmen: Merkel stoppt geplante Osterruhe Das gab die Kanzlerin nach einer kurzfristig einberufenen Bund-Länder-Runde bekannt. Was bleibt nun von den Beschlüssen? (24.03.21) 8 Min

Teilweise harsche Kritik an den Maßnahmen

Nach dem Stopp für die zunächst bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel beschlossene "Osterruhe" hatte es aus Niedersachsen teils harsche Kritik für diese Entscheidung gegeben. So spricht der Vorsitzende der niedersächsischen FDP-Landtagsfraktion, Stefan Birkner, von einem "Chaos".

